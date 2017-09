Director del BCR se niega a revelar quién le pidió promover a Barrenechea como gerente

El director del BCR Ronald Solís estuvo, de nuevo, bajo fuego en la Comisión Investigadora de los Créditos Bancarios del Congreso, donde se negó a revelar quién desde la Casa Presidencial le pidió que promoviera a Mario Barrenechea como gerente del Banco de Costa Rica, entre octubre y noviembre del 2014.

En la anterior comparecencia de la junta directiva bancaria, el 29 de agosto, Mónica Segnini, Evita Arguedas y Alberto Raven confirmaron que Solís les presentó la postulación de Barrenechea como una recomendación proveniente desde Zapote, pese a que el anterior gerente, Mario Rivera Turcios, tenía al menos cinco de los siete directores a favor de su reelección.

De hecho, Rivera confirmó este viernes, ante la Comisión Investigadora, que él pretendía reelegirse y había conversado con varios de los directores, en octubre del 2014, pero que en noviembre llegó Ronald Solís con la recomendación desde la Casa Presidencial y eso dio al traste con su aspiración.

El periodo de Rivera como gerente del BCR concluía en diciembre de ese año.

El 29 de agosto, Ronald Solís aseguró, ante una pregunta del presidente del panel investigador, el liberacionista Ronny Monge, que "hubo varias conversaciones" y que en una de ellas estuvo Mariano Figueres, jerarca de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS).

"Me acuerdo una que estaba, me parece que don Mariano y alguien más", consta en el acta como declaración del director bancario.

Este viernes, sin embargo, Solís se molestó porque no lo dejaron leer una página en la Comisión Investigadora y alegó que, "en última instancia, fue él quien decidió socializar" el nombre de Barrenechea como gerente del Banco y adujo que él tenía la capacidad de hacer un análisis de los rendimientos de los últimos 10 años para tomar esa decisión.

En esa época, Ronald Solís fungía como el presidente de la junta directiva del BCR y, precisamente por eso, al llegar ante los demás directores con la recomendación de la Casa Presidencial para que se inclinaran por Barrenechea, la reelección de Rivera Turcios perdió toda posibilidad.

Ante consulta de los diputados, Paola Mora, Francisco Molina, Evita Arguedas, Alberto Raven y Gustavo Arias afirmaron que ellos iban a votar, originalmente, por la reelección de Mario Rivera en la gerencia bancaria.

"La decisión fue mía, pero no me dejan responder", reclamó Solís cuando les preguntaron a todos los directores si sabían de la instrucción de la Casa Presidencial para favorecer a Barrenechea. Paola Mora comentó que no sabía de esa instrucción, mientras que Molina, Arguedas y Raven comentaron que sí lo habían entendido de esa forma.