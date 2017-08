Director del BCR se opone a abrir cuenta bancaria con polémico depósito

El exdiputado Francisco Molina, miembro de la junta directiva del Banco de Costa Rica, se opone a abrir una cuenta bancaria a nombre de la empresa Vayco S. A., la cual preside, y que contiene un polémico depósito hecho desde el BCT a nombre de Crhoy S. A.

El director bancario se opone a aceptar la solicitud del diputado Ottón Solís, del Partido Acción Ciudadana (PAC), y alega que antes tendría que consultar con abogados penalistas, pues incluso acusó a quienes tienen información sobre ese polémico depósito de haber cometido delito, incluyendo a La Nación.

Este medio publicó, el viernes pasado, que Molina se contradijo al explicar la existencia de ese depósito por ¢4,5 millones, hecho en una cuenta de Vayco en el BCR, pues primero exigió una investigación al más alto nivel alegando que era víctima de un montaje y, algunas horas después de exigir eso, dijo saber a qué se debía el depósito y lo achacó a una "pulga en el sistema".

Consultado por La Nación este lunes, Molina reconoció que había recibido varios depósitos de parte de Crhoy por remodelaciones hechas en el 2011, pero alegó que desde eso ya habían pasado varios años.

¿Los depósitos adicionales a los dos de que se había hablado, son por remodelaciones?, se le preguntó al directivo, por vía telefónica.

"¿Estamos en off (fuera de grabación)?", preguntó Molina. Se le planteó que las preguntas se le hacían en on (en grabación), por lo que se le pidió que indicara, antes de responder, si lo iba a hacer o no.

"No, es que la respuesta mía fueron remodelaciones que hice yo ahí. Punto, vayan a Tributación y buscan todo, vayan a la Caja de Seguro Social y buscan todo", dijo el director del BCR.

Molina enfatizó que se trató de varios depósitos, porque un "trabajo de esos" no se paga con un solo depósito y reiteró que la aparición del depósito más reciente, del 5 de julio, se debe a una "pulga" y reiteró, durante la conversación, que entre los depósitos por la remodelación hecha a Crhoy, propiedad de Leonel Baruch, el mismo dueño del banco BCT, y el más reciente hay seis años de diferencia.

"Ahora, en esta fecha, un error del sistema generó ocho errores por un tema de numeraciones a diferentes clientes, diferentes personas, y una de esas fui yo", comentó Molina.

Durante la conversación con este medio, el director del BCR se negó, primero, a responder preguntas, luego se negó a ser grabado durante varias partes de la conversación, pero se le explicó que las preguntas se le harían y él debía indicar específicamente qué partes no respondería o qué partes prefería que quedaran fuera de grabación.

En cuanto a la petición de Ottón Solís, para que él abra las cuentas y las ponga a disposición de la Comisión Especial Investigadora sobre los créditos de Sinocem y Coopelesca del Congreso, o bien para que el Banco de Costa Rica información relacionada con los depósitos hechos en dicha cuenta por Crhoy S. A., Banco BCT y Leonel Baruch Goldberg.

De hecho, no solo Ottón Solís ha pedido que se aclare ese depósito a Molina. Los diputados Francisco Camacho, del Frente Amplio; Laura Garro y Henry Mora, del PAC, denunciaron ante el Ministerio Público a Molina por esos depósitos y solicitaron investigar si él ha incurrido en los delitos de cohecho propio, enriquecimiento ilícito y penalidad del corruptor.

Ellos alegan que la transferencia bancaria se produjo después de que "se filtró a Crhoy el acta de la junta directiva del BCR de la sesión 23-17 del 14 de junio del 2017, sobre el tema denominado 'cementazo'", el cual versa sobre cuestionamientos a una línea de crédito de $20 millones que el Banco de Costa Rica otorgó a un importador de cemento chino.

En cuanto a la apertura de la cuenta de Vayco, Molina agregó: "Es que yo tengo que consultar abogados penalistas, porque yo no quiero que después me metan a mí una demanda penal".

El director bancario aseguró que hay un "juego" detrás de ese depósito y arguyó que él sabe "quiénes están detrás de esta investigación, en La Nación".

El exdiputado aseguró que tampoco el BCR puede hacer nada al respecto, porque dice que no puede hablar sobre información de depósitos de terceros.

Molina, abogado de profesión, afirmó en una publicación de La Nación, la semana pasada, que él usó Vayco S. A. para darle servicios de remodelación a un edificio a Crhoy en el 2011, a solicitud de Leonel Baruch, presidente de Crhoy y de BCT.

El exdiputado alega que conoció a Baruch en "cosas de política" cuando él fue legislador del PAC, durante el periodo 2006-2010, en el que se discutió un proyecto para regular a los bancos que tuvieran operaciones en el exterior, texto que Baruch proponía modificar, precisamente porque el BCT tiene ese tipo de operaciones.