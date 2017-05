Diputados del PAC se recriminan por filtración de mensaje de Whatsapp

Los diputados del PAC se recriminaron este lunes por la filtración a la prensa de los mensajes en que el legislador Marco Vinicio Redondo denunció maniobras ocultas, surgidas en el seno de la bancada, para descarrilar la candidatura de Ottón Solís a la presidencia legislativa, el 1.º de mayo.

Las recriminaciones fueron parte importante de la reunión de fracción del partido de gobierno, la cual se centró en exigirle a Redondo explicaciones sobre su denuncia y sobre el acceso que tuvieron los medios a esos mensajes, originalmente enviados a sus compañeros de fracción a través de Whatsapp.

De hecho, lo primero que los diputados oficialistas le hiceron Redondo Quirós acusándolo de haber facilitado el mensaje original, en el que él decía que varios legisladores pactaron con otras fracciones para que Ottón Solís no tuviera éxito en su carrera por la presidencia legislativa.

No solo acusaron al legislador del Partido Acción Ciudadana (PAC) de difundir su mensaje, sino que fueron más allá y le pidieron directamente a un periodista de La Nación revelar quién le entregó las mensajes entre dos opciones: Marco Redondo o el propio Ottón Solís.

Esa petición la hizo Víctor Morales Zapata, uno de los más cercanos a Casa Presidencial. El reportero le respondió que la fuente está cubierta bajo el secreto profesional.

Marco Redondo niega haber filtrado los mensajes enviados a sus compañeros por Whatsapp y, más bien, siente desconfianza por el hecho de que hayan trascendido.

Cuando se intentó conocer una posición de la legisladora Nidia Jiménez sobre el fondo del mensaje de Marco Redondo, también ella preguntó quién había facilitado el documento a este medio de comunicación.

Javier Cambronero, jefe de la fracción oficialista, declaró: "Él (Marco Redondo) siente que no cuenta con la suficiente confianza a lo interno y lamenta muchísimo lo que él denomina la fuga de información. En realidad, el tema de la fuga de información a todos nos preocupa, pero no es tan grave como las insinuaciones que él planteó en su momento".

Según Morales Zapata, las acusaciones del diputado Redondo no tienen fundamento y acusa a este periódico por hacer reportes sobre la fractura en la fracción del partido de gobierno.

"Hoy queda claro que don Armando González, como director de La Nación, tiene un propósito político de presentar una fracción del PAC dividida, en virtud de lo que todos empezamos a percibir que es una opción de gobierno para el 2018, lo cual es legítimo, también. Pero, desde el punto de vista informativo, lo que quedó claro en la fracción es que todo se basa en una especulación", argumentó el diputado más cercano al presidente.

Sobre este punto preciso, se le preguntó a Morales:

-Don Víctor, en cuestiones periodísticas, es muy fácil decir que La Nación hace y que La Nación deshace, pero si existen documentos internos, es claro que hay noticia. Y ustedes hablan de filtración, pero si esto no se sabe, entonces qué va a seguir pasando...

-Nosotros no tenemos ningún problema con la información que trasciende, que se hagan afirmaciones cuando estas se sustentan. En este caso, lo que queda claro es que no existía ningún sustento, no hay hechos que puedan mostrar la especulación lanzada.

"Hay un director de un medio, don Armando González, que en un ejercicio irresponsable del periodismo toma una especulación, que no logra comprobar, que se basa en otra especulación, pone una página completa en el diario, y nos receta dos páginas completas, para mostrar a un PAC desunido. Bueno, hoy debo decir que la fracción, como tenía que ser... Hoy somos, de nuevo, una fracción unida como el 1.° de mayo", respondió Morales Zapata.

Muy afín a las respuestas del diputado Morales, la legisladora Emilia Molina insistió en que todas las acusaciones de Marco Redondo son falsas y alegó que no hay fractura en la fracción. De hecho, ella dio las declaraciones a este medio en conjunto con Morales Zapata.

Mientras los dos niegan las maniobras denuncidas y rechazan que haya fracturas en el oficialismo, el diputado Marco Redondo no solo sostuvo lo denunciado en las dos cartas enviadas por vía electrónica a la fracción, sino que también reafirmó que desconoce la jefatura de Javier Cambronero, a quien también implica en las maniobras para pactar la caída de Ottón Solís.

Las acusaciones principales fueron hechas por Redondo en dos cartas, la primera enviada el lunes de la semana pasada, en la que habló sobre una intención explícita de pactar para que Solís no fuera presidente, y una segunda nota, en la que señala a Morales Zapata y a Molina como artífices de esa estrategia, a través de una negociación con el grupo de disidentes confirmado por los independientes Carmen Quesada y Carlos Hernández, y los disidentes frenteamplistas Ligia Fallas y Jorge Arguedas.

Esas maniobras que denunció Redondo las conectó con el hecho de que Molina llegó a la presidencia de la Comisión Legislativa Plena Tercera con el apoyo del PLN, que y Morales también llegó a hacerse con el control de la Comisión de Económicos con votos verdiblancos.

Marco Redondo también reveló que, en un principio, Javier Cambronero le permitió explorar negociaciones para buscar la presidencia y la secretaría de las comisiones plenas, sin necesidad de pactar con el Partido Liberación Nacional (PLN), pero el día de las elecciones, Cambronero le dijo que ya todo estaba negociado y estas los puestos se repartieron con el PLN.

En ese aspecto, Emilia Molina aseguró que no había directrices de la fracción para hacer las negociaciones sobre comisiones plenas ni las comisiones permanentes ordinarias (Económicos, Hacendarios, Jurídicos, Sociales, Gobierno y Agropecuarios).

"Primero, hubo apoyo unánime de la fracción para que Ottón Solís fuera candidato y presidente. Segundo, no hubo ningún acuerdo de fracción que nos definiera las negociaciones para las plenas, ni las permanentes, actuamos según nuestro criterio de presidir la plena tres, porque estamos con una agenda de mujer. La tercera es que lo que el diputado Redondo ha dicho son especulaciones, no hay pruebas concretas sobre lo que él está diciendo", comentó Molina.

Con la diputada, Cambronero también asegura que Redondo solo ha hecho una defensa con "sus recursos lingüísticos, su retórica" de las acusaciones, pero alegó que no concretó y que no aportó pruebas.

Para el jefe oficialista, la discusión no está cerrada. Molina y Morales no opinan igual y prefieren dejar el tema debajo de la lápida, y avanzar en otros temas.

Redondo aseguró que no está solo en sus reclamos, pero no revela quiénes opinan parecido a él. De hecho, Javier Cambronero confirma que, en los días siguientes al 1.º de mayo, hubo varios legisladores molestos por los hechos acaecidos, no solo con la elección del Directorio del Congreso, sino también con los acuerdos para elegir las autoridades de las comisiones plenas y ordinarias.

En lo que Cambronero niega que Redondo tenga compañía es en el desconocimiento de la autoridad de la jefatura de fracción.