Diputado revela luchas internas en el PLN: renunciará a fracción si no lo ponen en Hacendarios

El diputado Juan Marín, del PLN, reveló este mediodía una serie de conflictos internos que azotan a la fracción liberacionista a la que pertenece. Aseguró que el presidente legislativo, el evangélico Gonzalo Ramírez, ha quedado debiendo y amenazó con renunciar en un mes si no lo ponen a él en la Comisión de Hacendarios.

Todo eso y un poco más dijo el legislador del Partido Liberación Nacional (PLN) en una conferencia de prensa improvisada, frente a tres medios de comunicación, y a la que había convocado pasada la medianoche de este martes.

En ronda, frente al diputado, estaban una cantidad importante de asesores de diferentes despachos liberacionistas y el periodista de Gonzalo Ramírez, así como el diputado Ronny Monge, quien intentó convencer a Marín de que no hiciera el reclamo público, pocos minutos antes de que él empezara.

"Quiero decirlo con franqueza, busco la fortaleza de la fracción. Si esto no es viable, tomaremos decisiones importantes dentro de un mes", dijo Marín.

El legislador asegura que el PLN debió generar mayor rotación en las comisiones, en particular hizo referencia a tres foros: Hacendarios, Gasto Público y Económicos.

Aseguró que está bien dejar a Rosibel Ramos, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), sin opciones de maniobra en Hacendarios, y sacar a Mario Redondo, de la Alianza Demócrata Cristiana (ADC), tanto de Hacendarios como de la presidencia de la Comisión para el Control del Ingreso y el Gasto Público.

"Aquí el PUSC quiere imponer, Rosibel Ramos quiere imponer, pero es hora de que la Unidad deje de estar gobernando en esta Asamblea, insinuando que nosotros hemos hecho un contubernio de nueve diputados a favor de los impuestos, cosa que no se cierto", dijo Marín.

Añadió que, a su criterio, alguien tiene que levantar la voz en la fracción, con lo que criticó duramente la corta gestión que lleva Karla Prendas en la vocería liberacionista.

"No deberíamos permitirle a Rosibel Ramos continuar maltratando a los 18 diputados. Por otro lado, no podemos dejar que en el PLN se mantengan compañeros tres o cuatro años en algunas comisiones", sentenció el legislador, exministro de Descentralización durante la administración Chinchilla.

Marín se refiere a tres personas en particular, aunque no citó sus nombres, frente a los restantes 15, "como si no tuviéramos capacidad para ir a Hacendarios o ir a Control del Gasto Público", o a otras comisiones importantes. Añadió que eso le hace daño a la fracción, añadió que se lo ha dicho a Prendas varias veces y que hasta ahora no hay respuesta.

"Me parece que la jefatura de fracción está fallando, falla Karla Prendas, tengo un malestar enorme y lo he manifestado dentro de la fracción y les voy a pedir a los compañeros que tienen tres años de estar en esas comisiones que renuncien y que se hagan los traslados correspondientes, para que en Hacendarios, en Gasto Público y otras se den rotaciones. Si esto no ocurre, Liberación no es un partido", dijo.

Ante consulta de La Nación, dijo que él y otros han pedido espacio en Hacendarios y no han podido ir ahí, porque están "pertrechados" en esa comisión.

