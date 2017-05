Diputado cuestiona nominación de reguladora adjunta para Aresep

Edgardo Araya, congresista de Frente Amplio

San José.

El diputado Edgardo Araya, del partido Frente Amplio, cuestionó que la economista Xinia Herrera Durán sea la próxima reguladora adjunta de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), por la celeridad con la que el Ejecutivo propuso su nombre.

Herrera acudió este miércoles a audiencia en la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa donde respondió consultas de los diputados. La mayoría de estos votó recomendando al plenario legislativo ratificar su nombramiento.

Si los diputados no rechazan a Herrera antes del lunes 22 de mayo, ella quedará automáticamente nombrada en el cargo, aún sin votación.

La inquietud del diputado reside en la rapidez con la cual el Gobierno manejó la nominación de Herrera, quien es miembro de la Junta Directiva del Banco Nacional y asesora al Consejo Directivo de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel).

"Imagine que la comisión de nombramiento se debió conformar antes que las demás para correr a la sesión y poder nombrar. Esto supuso que, por ejemplo, que yo conociera quien era la proponente 24 horas antes de votar. Pero a esta señora no la conozco. En 24 horas debimos medio investigar quién es", manifestó Araya.

Según el diputado, la hermana de Herrera, Rita Herrera, tiene vinculación con empresas autobuseras en el marco de su trabajo como abogada. Araya mencionó que esta persona aparece aún como agente residente en sociedades ligadas a empresas de autobuses.

Específicamente, a las compañías Autotransportes Adonay (ruta 1244), Chilsaca (rutas 288 y 291) y Álvarez y Gutiérrez (ruta 1248).

"Vamos a sacar un informe negativo sobre la celeridad del nombramiento y por esta vinculación familiar que no tuvimos tiempo de aclarar. Por eso voté en contra de su ratificación", expresó Araya.

Defensa. Antes los señalamientos, Herrera descartó un posible conflicto de intereses, pues asegura que su hermana "hace años" dejó de prestar servicios profesionales a esas sociedades.

Agregó que, oficialmente, todas esas empresas ya cuentan con otra persona que les provee servicios de notariado, según le confirmó su hermana.

"Ningún miembro de mi familia trabaja en el sector de autobuses hoy y francamente no veo que pudiera existir algún conflicto de intereses si mi nombre llegara a confirmarse para el puesto", aseguró este jueves vía telefónica.

Xinia Herrera trabajó antes del 2012 en la Aresep, como directora de Atención al Usuario. De ser nombrada, sustituirá a Grettel López, cuyo nombramiento vence este mes.

Al ser consultada sobre la nueva fórmula de cálculo de pasajes para autobuses, método aprobado en febrero del 2016 y al cual se oponen empresarios del sector, Herrera declaró desconocer el método.

"En este momento no tengo elementos para pronunciarme sobre esa fórmula. Llevo años fuera de la Aresep y todavía no podría tener una posición porque hoy, y lo digo con absoluta transparencia, no sé cómo es esa fórmula", refirió.

Herrera sí admitió que un gran problema histórico de la Aresep es su dificultad de acceso a datos fidedignos para elaborar análisis y, además, recordó que en el caso del sector autobusero hay algunos aspectos de la regulación que son compartidos con el Consejo de Transporte Público (CTP).

Esto, aseguró, puede a veces complicar la definición y aplicación de reglas.

La economista insistió en que si llega a la Aresep primero deberá coordinar con el regulador general, Roberto Jiménez, sus eventuales funciones y solo entonces podría referirse en concreto al método de cálculo.











