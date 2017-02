Diputado del PLN rompe con su jefa de fracción al calor de la campaña interna

Maureen Clarke asegura tener denuncia de acoso político de Ronny Monge a asesora figuerista

La tormenta electoral empieza a brotar de las curules del Partido Liberación Nacional (PLN). Este lunes, el diputado herediano Ronny Monge rompió relaciones con la jefa de la fracción legislativa, Maureen Clarke, y pidió formalmente que se le excuse de participar en las reuniones de la bancada mientras ella las coordine.

El choque entre ambos se debe a que Clarke asegura tener una "acusación de acoso político" de una asesora legislativa de apellido Ramírez, quien sostiene que Monge la quiere despedir por ser afín a la tendencia del precandidato José María Figueres Olsen.

El legislador herediano, cercano a la precandidatura de Antonio Álvarez Desanti, pidió cesar a Ramírez pero alega otra razón. Dice que solicitó tanto el cese de ella como de otra asesora, Shirley Calvo (afín a Álvarez Desanti), porque no quiere conflictos.

"No quiero que la gente que esté muy involucrada en las campañas pueda tomar tiempo y cosas de esas (recursos públicos)", dijo Monge.

El liberacionista le solicitó a Clarke aprobar los despidos el 31 de enero; sin embargo, la jefa verdiblanca no ha aprobado el de Ramírez, porque asegura que podría ser polémico.

"Le dije que tenía que llevarlo a la reunión de fracción para que se discuta. (...) Sería lamentable (que se den estas cosas), yo fui una de las que en asamblea del partido pedí que no nos peleáramos entre nosotros, porque somos de los mismos y, al final, vamos a ir a una misma contienda", dijo la vocera del PLN.

Según Clarke, la asesora ya se había reunido con ella antes para contarle "algunos problemas que ha tenido con su jefatura" y que declinó detallar.

"Varias de esas cosas que me pone por escrito y, si fueran ciertas, sería muy complicado", apuntó la legisladora.

Sin embargo, Ronny Monge aseguró que a nadie le ponen trabas para cesar a sus asesores de confianza, empleados que pueden ser removidos de un momento a otro a solicitud del parlamentario, tal como lo permite la administración del Congreso.

Es más, él dijo que sospecha que a Ramírez se le protege por ser de una tendencia específica, la figuerista, la misma a la que es afín Maureen Clarke.

"Me extraña que no se haya aplicado ese despido inmediatamente. Lo usual es que sea automático, pero la jefa de fracción me dijo que se tiene que ver en reunión de la bancada. A otros se lo han aprobado sin verlo ahí", reclamó Monge.

Además, comentó que le parece muy extraño que, antes del inicio de labores de su despacho, este lunes por la mañana, ya no había ninguna pertenencia de Ramírez en su escritorio y se le informó de que había solicitado un permiso por incapacidad este mismo lunes.

¿Por figuerista? "Yo pienso que sí"

La Nación se comunicó por vía telefónica con la asesora cesada, para conocer las fricciones entre ella y Ronny Monge.

Declinó dar muchos detalles, pero ante la consulta de si considera que su despido tiene que ver con su preferencia por la precandidatura de José María Figueres, respondió: "Yo pienso que sí".

"No quiero hablar. Lo único que le voy a decir es que yo pienso que sí, pero... (guarda silencio) Esta semana me incapacité con el doctor de la Asamblea, porque he estado bastante mal. (...) El despido rige a partir del 13 de febrero", explicó Ramírez.

Según Clarke, intentó convencer al diputado Monge de cambiar a la colaboradora a otro despacho de la fracción, pero él indicó que necesitaba la plaza para nombrar a alguien más.

El legislador arguye que se trata de una reorganización de su despacho y que, para ello, también despidió a Calvo, quien es muy cercana a él y quien trabaja con Antonio Álvarez Desanti.

"Perdóneme pero no es lo mismo", comentó Maureen Clarke, consultada sobre si hay diferencias entre el despido de Calvo y el de Ramírez. "Obvio ella (Calvo) es cercana a él (Monge)", añadió.

"Yo he sido lo más equilibrada posible en la fracción. Si él lo ve así (que hay preferencias de la jefatura por la asesora figuerista), respeto su posición, pero no es cierto.

"Tengo una acusación de acoso político. En esto no estoy siendo diferente, por eso me cuido de llevarlo a fracción. Él quiere obligarme a que yo firme esto así no más, pero no puedo cuando tengo una nota en mi despacho", manifestó la vocera liberacionista.

Monge indicó que la discusión no se pudo dar el lunes porque no hubo cuórum suficiente para celebrar la reunión de la fracción.

Mientras tanto, Clarke advirtió que, a su parecer, la trabajadora cesada podría -incluso- llevar la denuncia a otro nivel y afirmó que ella trataba de resolverlo dentro de la bancada.

Luego del choque, Monge pidió no ir a la sesión de la fracción sino hasta que pase la convención en que el PLN elegirá su candidato presidencial, el 2 de abril.











Comparta este artículo Nacional Diputado del PLN rompe con su jefa de fracción al calor de la campaña interna Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Diputado del PLN rompe con su jefa de fracción al calor de la campaña interna Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.