Contraloría niega al ICE control corporativo sobre auditorías internas

San José.

La Contraloría General de la República (CGR) frustró la pretensión de autoridades del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) conseguir el aval para crear una "auditoría corporativa" que supervisaría las auditorías internas de todo el grupo empresarial.

En su respuesta, el ente contralor advirtió a Carlos Obregón y Julieta Bejarano, presidente y directora jurídica del ICE, respectivamente, que de crearse la figura sería valorada por la Contraloría para resguardar la legalidad de la decisión.

Así consta en el oficio DFOE-IFR-0354 del 30 agosto anterior en el cual la CGR rechazó la solicitud planteada el 11 de julio pasado, cuando los altos funcionarios solicitaron criterio legal sobre la viabilidad de esta "auditoría corporativa".

Según el documento, la CGR concluyó que ambos funcionarios públicos pretendían que esta figura liderara y ejerciera una labor de coordinación de todas las áreas de auditoría interna de las empresas subsidiarias del Grupo ICE. Esto incluirá la emisión de directrices y lineamientos que deberían adoptarse en la materia.

Aparte del Instituto, el grupo ICE lo conforman la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), Radiográfica Costarricense S.A. (Racsa) y Cable Visión.

Conforme el texto de la CGR, para Bejarano y Obregón la "auditoría corporativa" es de "imperativa necesidad" y, su visión operativa es que articule la gestión de toda auditoría interna de las empresas del Grupo ICE, lo que fortalecería "una arquitectura de control".

La CGR rechazó el pedido al argumentar que no le corresponde referirse de manera concreta a la constitución y funcionamiento de una figura para el Grupo ICE como si tratase "de una especie de autorización, siendo una decisión de este tipo, de exclusivo resorte de la Administración consultante".

Además, aclara el texto, una consulta de esta naturaleza debió enviarla el Consejo Directivo del Grupo ICE, según dicta la legislación vigente.

"En este caso particular la presentación no cumple con tal requisito, al ser gestionada por dos funcionarios que no demuestran ostentar en este particular la representación íntegra del jerarca institucional".

Se le enviaron consultas a Bejarano sobre el tema pero no hubo respuestas.

Cuestión de independencia

En su respuesta, la Contraloría incluye una serie de consideraciones que podrían ser utilizadas en el análisis de la legalidad paa crear una instancia como la propuesta.

"La auditoría interna es la actividad independiente, objetiva y asesora, que proporciona seguridad al ente u órgano (...) Dentro de una organización, la auditoría interna proporciona a la ciudadanía una garantía razonable de que la actuación del jerarca y la del resto, de la administración se ejecuta conforme al marco legal y técnico y a las prácticas sanas". Art. 21, Ley General de Control Interno.

Destaca, por ejemplo, que la auditoría interna es una actividad independiente, objetiva y asesora tal y como se señala en el artículo 21 de la Ley General de Control Interno creada expresamente para dar a la ciudadanía "una garantía razonable de que la actuación del jerarca y la del resto de la administración activa se realiza conforme al marco legal, técnico y a sanas prácticas".

En ente contralor incluso recuerda que ya se ha pronunciado de manera reiterada a favor de la independencia funcional y de criterio que debe existir entre las auditorías internas de entidades autónomas como el ICE.

Por el contrario, el texto advierte que la coordinación y cooperación entre las auditorías internas de un grupo corporativo no debe suponer la inmediata inclusión de varias entidades bajo la fiscalización de una única y general auditoría interna.

La CGR tampoco cree requisito necesaria la existencia de una "auditoría corporativa" para lograr fines de coordinación y cooperación de aquellas entidades paralelas en que participe una entidad pública.

Finalmente, señala que esa figura resulta ajena a la composición organizacional reconocida y establecida en el sistema de control interno, según lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley General de Control Interno; por lo que no es posible reconocer a dichas auditorías una competencia de superior o fiscalizador sobre las auditorías internas de cada institución.