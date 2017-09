Conavi adelantó a UNOPS $60 millones para obras sin recibir garantías a cambio

Más de $60 millones de un préstamo solicitado por Costa Rica para construir obras viales permanecen en una cuenta de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés), en Nueva York.

El dinero, transferido por el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) entre octubre de 2014 y diciembre de 2016 en seis pagos, fue depositado a UNOPS en cuentas suyas en el banco estadounidense JP Morgan Chase, sin que esa organización de las Naciones Unidas diera una garantía por los fondos.

La información fue confirmada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) tras una consulta de La Nación.

UNOPS administra la contratación de los puentes sobre el río Virilla en Lindora, Santa Ana, y la ruta 32 (contiguo al estadio Saprissa), en Tibás, y tres pasos a desnivel en Circunvalación. Además, participa como supervisor de la construcción de la carretera de Circunvalación norte, la cual recibió la orden de inicio la semana pasada.

En el caso de los puentes y los viaductos, ese organismo de Naciones Unidas solo ha logrado empezar el paso en Lindora, en mayo; el resto de proyectos están estancados en etapa de licitación o pendientes de licitar.

El contrato entre UNOPS y el Estado establece que los intereses generados por el depósito de $60,3 millones deben ser pagados a favor del Conavi anualmente. Sin embargo, La Nación consultó cuánto ha recibido el Consejo por concepto de intereses y la respuesta fue que ese dinero será recibido cuando se terminen los proyectos.

Tampoco fue posible que la institución precisara los términos o condiciones en las que se hicieron los depósitos.

De los $60,3 millones adelantados a esa organización, $40 millones son para los tres pasos a desnivel en las rotondas de Garantías Sociales, La Bandera y la intersección hacia Guadalupe. Otros $18,4 millones para los dos puentes en Lindora y Tibás y $1,9 millones para la supervisión de Circunvalación norte. Los adelantos representan el 55% del presupuesto de $108 millones designado para esos proyectos.

Del total desembolsado, UNOPS solo había ejecutado, a julio de 2017, $4 millones, equivalentes a un 6,6% del dinero girado.

Guiselle Alfaro, viceministra de Infraestructura, dijo que los desembolsos fueron acordados en el contrato con UNOPS y son necesarios para respaldar las contrataciones con las constructoras.

"Teníamos tanta expectativa de que UNOPS iba a ser tan acelerado y se pactó hacer un desembolso grande para avanzar muy rápidamente y no limitar a UNOPS en la ejecución, pero diay... no ha sido tan acelerado y posteriormente se decidió hacer desembolsos menores", declaró Alfaro.

Desde que se firmó el primer contrato con la agencia de la ONU, el 7 de mayo del 2014, las autoridades del MOPT los presentaron como la fórmula para destrabar la construcción de carreteras porque al ser un ente internacional no tendrían que pasar por el sistema de compras de la Ley de Contratación Administrativa.

LEA TAMBIEN: UNOPS ignora orden de Contraloría de entregar expediente sobre nuevo puente

"No nos preocupa tanto que esta plata se haya transferido, porque si por cualquier razón no finalizáramos los contratos con UNOPS, ellos tienen que devolver esos dineros", añadió.

Germán Valverde, ministro de Obras Públicas y Transportes, declaró, el 11 de setiembre, que desconoce en qué cuentas o qué entidades bancarias están depositados los adelantos, pero que puede dar fe de que esos dineros están bien custodiados.

Procedimiento inusual

Cuando el Estado contrata una obra con una constructora, el contratista debe depositar una garantía por si algo sale mal durante la fase constructiva.

Además, los desembolsos se hacen contra el avance de trabajos, en algunos casos se adelanta dinero para compra de materiales, pero se hace con respaldo de facturas e inventarios.

Varios contratistas consultados por este diario indicaron que no es usual que el Estado adelante montos tan altos para construir infraestructura.

LEA TAMBIÉN: Contraloría anula adjudicación de nuevo puente sobre el río Virilla por falta de información

¿Por qué no se pidió una garantía a UNOPS? "Es diferente, UNOPS no es un contratista en el sentido estricto de la palabra. A los contratistas se les paga por avance de obra y está la figura de adelanto para movilizar equipos o materiales (...) En el caso de UNOPS, ellos son un aliado en procesos de ejecución, ellos no construyen nada por sí mismos, en lo que nos están ayudando es en la gestión", añadió la viceministra.

Alejandro Rossi, director de UNOPS Costa Rica, aseguró que los fondos transferidos por Conavi están a salvo en cuentas en Nueva York y Costa Rica, pero no quiso dar detalles sobre las entidades bancarias que tienen los recursos ni las condiciones en las que están custodiados.

"La información detallada la puede solicitar y la vamos a informar caso por caso", manifestó Rossi durante el inicio de labores en Circunvalación norte.

No obstante, al pedir los datos a Nuria Gamboa, encargada de prensa de UNOPS, indicó que debíamos solicitarlos al Conavi.

Precisamente, se preguntó cuándo les fueron dados los anticipos, qué garantía presentaron a cambio y en qué condiciones bancarias fueron depositados los fondos públicos. Ninguna de las dudas fue aclarada por UNOPS.

UNOPS maneja con el Estado contratos por obras que ascienden a $134 millones, el primero de esos acuerdos con esta organización fue firmado por Pedro Castro, exministro del MOPT, un día antes del traspaso de poderes.