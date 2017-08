Comunidad negra resiente celebración arrinconada en el Caribe

Limón

Desde Jamaica Town, como se conoce al barrio Roosevelt, hasta el parque Vargas, el calypso, la soca y el reggae se apoderan de Limón cada 31 de agosto, mientras decenas de familias sacan toldos y sillas a la orilla de la calle para disfrutar de las coloridas carrozas.

Ese día, negros, blancos, mestizos, indígenas y chinos, todos habitantes del Caribe, recorren las calles hasta el anochecer, ataviados con prendas de colores encendidos, típicas de la cultura afrocaribeña.

¿Cuál es la razón del festejo? El Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense, durante el cual, desde el mediodía, se repasa con el parade (desfile) la historia y los aportes de esta población en Costa Rica y su establecimiento en el Caribe.

Según el último censo nacional, 8% de los costarricenses son afrodescendientes, la mayoría de los cuales vive en Limón.

Se eligió el 31 de agosto porque fue en esa fecha, en el año 1920, cuando se realizó en Nueva York, Estados Unidos, la Primera Convención Internacional sobre la Situación de los Negros. En Costa Rica, la celebración adquirió rango de ley en el 2011, lo cual autoriza a las instituciones públicas a realizar actividades conmemorativas o dar asueto a sus colaboradores.

El rango de ley, sin embargo, no apacigua el resentimiento, pues la principal fiesta limonense pasa casi desaparcibida en el resto del país. ¿Por qué ocurre?

"Es tan sencillo contestar eso, es una cuestión de este lado del país, como dicen, las dos Costa Ricas, Limón es la otra Costa Rica, a los gobiernos y al costarricense, a lo largo de la historia, no les ha interesado si nosotros reventamos una bombeta (...) Esta es la otra Costa Rica. Por ejemplo, vea la carretera a Limón, tenemos los dos puertos más importantes del país y esa vía está casi en el abandono", manifestó Marcelle Taylor, presidenta del Comité Cívico Cultural Étnico Negro de Limón.

Ese pensamiento lo comparte la mayoría de la comunidad negra en aquella provincia.

"Esta celebración no ha sido de interés gubernamental hasta hace muy poco, pero si vemos hacia atrás, el Día del Negro no ha sido de importancia, la comunidad afrodescendiente ha hecho aportes económicos y culturales importantes al país y debemos tener un reconocimiento", declaró Marianita Harvey, directora de Acción Social de la Universidad de Costa Rica (UCR) de Limón.

Desde que la fiesta adquirió carácter de ley, los mandatarios de turno acuden a Limón a inaugurar obra pública, reunirse con autoridades de la zona y hasta lucir las vestimentas coloridas de la fiesta.

Aquello, sin embargo, resultad insuficiente, y por eso persiste la sensación de olvido e invisibilización.

Ferdinald Anderson, vendedor de frutas y verduras de 70 años, afirma que no es hasta ahora que las autoridades y los mismos negros comienzan a darle un lugar a la conmemoración de su día.

"A mí me duele ver que hasta hace pocos años se celebre realmente el Día del Negro, me duele porque mis padres que vinieron de Jamaica no pudieron disfrutar nunca nada así, tampoco se les reconoció su esfuerzo ni lo que hicieron por este país", comentó el hombre, vecino de Guácimo.

Reclamos

Para Ricardo Wing, director de la sede de la UCR en Limón, durante años se ha hecho a un lado la historia y los aportes de esta población a la formación del Estado costarricense.

"El negro, históricamente, ha tenido aportes importantes más allá de la construcción de la línea férrea: ha habido varios negros diputados que han logrado la aprobación de leyes importantes", manifestó Wing.

Una de esas legislaciones fue la que modificó la Constitución Política para declarar Costa Rica como nación multiética y multicultural. Se trató de un proyecto presentado por la limonense Jocelyn Sawyers en 2008, pero aprobado en 2014, en primer debate.

Un año después, en agosto del 2015, el presidente Luis Guillermo Solís firmó la normativa.

"Viene elaborar políticas públicas para combatir la discriminación y la segregación que aún existen. Por ejemplo, reformar textos en las escuelas, igual que ya no se dice ‘mamá amasa la masa’. Un país que siempre se pensó mestizo, meseteño e igualitico, ahora está claro que es diverso, amplio y con culturas de distintos orígenes”, destacó Solís en aquella ocasión.

Esas buenas intenciones quedaron plasmadas en el Plan Nacional para Afrodescientes 2015-2018, el cual propone acciones para resaltar su historia y erradicar el racismo y la discriminación.

Según el último censo nacional, publicado en el año 2011, la escolaridad promedio de los afrodescendientes es menor a la del resto de la población.

En Costa Rica, la escolaridad promedio alcanza los 8,7 años, mientras que para los negros es de 7,9 años.

Para Angelo Marconi, uno de los dos estudiantes negros del Colegio Científico de Limón, la pobreza podría ser la causa de ese rezago.

El muchacho quiere estudiar Astrofísica y no cree que haya discriminación en el sistema educativo. Según dice, las oportunidades están abiertas para todos, pero no siempre son aprovechadas.

"Los afrodescendientes no llegamos en desventaja al sistema educativo, todos tenemos que poner de nuestra parte, por algo yo estoy en el Colegio Ciéntifico, pero siento que quizá no hay tanto interés por participar en algunas áreas. Por ejemplo, yo hace poco fui a un evento de robótica y solo habíamos tres negros ahí entre cientos de personas", aseveró Marconi.

Este año, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica pidió al Colegio Universitario de Limón (Cunlimón) precisar cuántos de sus estudiantes son afrodescendientes. El resultado es que de los 985 alumnos, 120 son negros, lo cual equivale a un 12%.

"Siento que hay mucha población afro que vive en condición de pobreza, esa condición impide mantenerse en el sistema educativo, muchos de los hogares están liderados por madres solteras y, en ocasiones, esas madres logran mantener a sus hijos en la educación con la ayuda del Estado, pero llega el momento en que ya no pueden y no logran que sus hijos terminen el colegio o la universidad", expresó Carleny Clark, decana del Cunlimón.

La Encuesta Nacional de Hogares del 2016 reporta que la región Huetar Caribe y Huetar Norte aparecen como las que tienen mayor porcentaje de hogares pobres, con 35,6%.