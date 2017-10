Celso Gamboa llamó a varios diputados para evitar interrogatorio

El magistrado de la Sala III Celso Gamboa Sánchez llamó a varios diputados de la Comisión Especial Investigadora de los Créditos Bancarios para evitar que lo interrogaran en ese panel investigador.

El juez penal tomó el teléfono para contactar al menos a tres de los nueve miembros del foro. Les pidió no ser llamado a comparecer con el argumento de que no quería ventilar la supuesta razón verdadera del viaje que hizo a Panamá, en octubre pasado, en el que coincidió con el polémico empresario Juan Carlos Bolaños.

Sandra Piszk, de Liberación Nacional (PLN); Abelino Esquivel, de Renovación Costarricense, y William Alvarado, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), fueron contactados por Gamboa, con el fin de debilitar la moción con que se aprobaría su petición.

Las llamadas podrían haber tenido algún éxito porque la primera moción que se debatió en la Comisión Investigadora fue desechada y no fue sino hasta después que quedó en firme la propuesta para llevar a Gamboa al interrogatorio.

Cuando se conoció la primera moción para llevar en audiencia al magistrado penal, votaron en contra el socialcristiano William Alvarado, los liberacionistas Julio Rojas y Aracelly Segura, la oficialista Nidia Jiménez y el libertario José Alberto Alfaro.

De ellos, solamente Alvarado habría conversado con Gamboa Sánchez, quien actualmente está suspendido de su cargo.

Rojas, Jiménez y Alfaro negaron haber tenido contacto alguno con el magistrado, aunque el libertario inicialmente dijo que no se acordaba si Gamboa lo habría llamado en alguna ocasión; luego, aseguró que ni tenía mensajes de WhatsApp del alto juez penal.

Quien reveló las llamadas de Celso Gamboa para evitar el interrogatorio fue la liberacionista Sandra Piszk, el martes, durante la comparecencia del magistrado suspendido. De hecho, ante la consulta de ella, él aceptó que había hecho esas llamadas y que intentó frenar su audiencia con todos los legisladores que pudo.

"Mire, sobre esta comisión en especial, yo había querido evitar comparecer, por lo que se está exponiendo en... No es secreto que yo no quería venir a esta comisión para no ventilar mi vida privada, para no ventilar mis problemas del pasado, que están en el pasado y se lo externé a cuanto diputado pude.

"A cuanto diputado pude le pedí, por favor, no tener que venir a someterme a este oprobio y esta vergüenza a que estoy sometiendo a mi familia, por actos de mi responsabilidad", reconoció Celso Gamboa ante la Comisión Especial Investigadora.

Al magistrado se le interrogó en el panel investigador por haber viajado a Panamá en el mismo vuelo que Bolaños, tanto de ida como de vuelta, y aunque inicialmente había negado haber estado con el empresario, el exembajador costarricense en ese país, Rodrigo Rivera Fournier, no solo relató que Gamboa se hospedó en el mismo hotel que Bolaños y compañía, sino también que estuvo tomando tragos con ellos y se acercó a una reunión.

Ante ello, el magistrado reconoció que había tomado tragos con el importador de cemento, pero dijo que estaba "con otra persona". En dos momentos diferentes, dijo ante la Comisión que había estado de 30 a 40 minutos con Bolaños, primero, y luego dijo que fue de 40 minutos a una hora.

No obstante, Rivera reveló que, incluso, Bolaños transportó al magistrado Gamboa desde el hotel en que se hospedaban todos hasta un centro comercial.

Las 'tres' llamadas

Aunque Sandra Piszk reveló en público que el Gamboa la había llamado para eludir la audiencia, nadie más ese día se unió a la confesión.

Sin embargo, por vía telefónica, Abelino Esquivel y William Alvarado reconocieron que ellos también tuvieron una conversación por teléfono con el magistrado, en diferentes circunstancias.

A Esquivel lo llamó directamente y le dijo, según recuerda el legislador evangélico: "Jefe, si fuera posible yo no ir a la audiencia en la comisión".

"Eso fue antes de que votáramos la moción para que viniera. No me acuerdo (si fue antes de la primera moción). Yo no le pregunté absolutamente nada, me llamó en un momento inoportuno", comentó el congresista evangélico.

Según él, no le pareció extraño en ese momento ni le preguntó mayores detalles. Agrega que, en su criterio, quería evitar las "preguntas que le hizo Ottón Solís sobre los temas persaonales".

Además, Esquivel dijo que le parecía que esas preguntas no tienen nada que ver con el cemento chino, ni los créditos bancarios "ni el tráfico de influencias".

William Alvarado, jefe de la fracción del PUSC y miembro de la Comisión Investigadora, dice que él no recibió la llamada de Celso Gamboa en su teléfono personal.

Primero, afirmó que diputados de su partido le comentaron sobre un asunto personal, una "situación personal amorosa" de Gamboa relacionada con ese viaje a Panamá en octubre del 2016 y que el asunto iba más allá de alguna vinculación con el empresario cementero.

"Yo me la creí. Sí, gente de mi fracción me comentó eso. Se habló de chismes y otros asuntos más profundos", explicó el socialcristiano.

Luego, recordó que, estando reunidos varios congresistas de la Unidad, Gerardo Vargas Rojas recibió una llamada de Celso Gamboa y que este le dijo que no estaba en la Comisión Investigadora, sino que era Alvarado.

"Cuando estábamos ahí, me pasó el teléfono y él (Celso Gamboa) habló conmigo, que había una situación personal y le dije que no me contara nada, que yo había entendido. Supe que llamó a varios", recordó Alvarado.

Línea abierta legislativa

Tal como reconoció el magistrado ante los diputados investigadores, sus llamadas no son extrañas para los legisladores, pues ya había llamado o hablado por otros medios con diputados, para darles buenas referencias de su letrado, Justo Pastor López, quien se presentó como candidato para magistrado de la Sala III.

"Creo que tiene todas las condiciones para ser magistrado. (...) Con algunos que me he visto, les he dado buenas referencias de él", comentó Gamboa ante la Comisión, el martes.

Semanas antes, la diputada oficialista Nidia Jiménez criticó en el plenario del Congreso que Celso Gamboa también había hecho varias llamadas para solicitar el apoyo de los legisladores a Luis Porfirio Sánchez para que se le nombrara como magistrado de la Sala Segunda, en setiembre del 2016. Gamboa había sido nombrado meses antes, en febrero.

Pero las llamadas de Gamboa no solo le sonaron a algunos diputados, sino también al exembajador Rodrigo Rivera, a quien el magistrado suspendido telefoneó, "hace un mes y medio", según reconoció ante consulta de Ottón Solís.

Le aseguró que la única intención era que "se acordara perfectamente en qué andaba yo".

"Que si a él lo habían contactado para declarar. He leído a muchos blogueros que lo mencionan y recuerdo que Rodrigo estuvo y que estuvo con Juan Carlos Bolaños. Yo lo llamé para que se acordara perfectamente en qué andaba yo", declaró el magistrado ante la Comisión Investigadora.

Gamboa, además, respondió a Ottón Solís, cuando este le preguntó si había tratado de modificarle la versión: "No como usted lo sugiere, jamás. Es para que recordara y contara con transparencia en qué andaba yo.

"Creo, por lo que he leído aquí, que él dijo que andaba trasnochado y con apariencia…, que contara la verdad, que yo estuve de fiesta en Panamá, eso fue lo que le pedí que contara, la verdad. No sé si lo habrá dicho o no, porque no tuve la posibilidad de escucharlo, pero no participé en reuniones con Bolaños y si participé en alguna conversación con ellos, fue meramente casual, no planificada".