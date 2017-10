¿Qué pasó en Panamá? Estas son las contradicciones entre Celso Gamboa y el exembajador Rodrigo Rivera

El 9 de octubre de 2016 el exembajador de Costa Rica en Panamá Rodrigo Rivera y el magistrado Celso Gamboa viajaron al país canalero a la misma hora y en el mismo vuelo. ¿Por qué fueron a Panamá? ¿Qué pasó cuando llegaron? ¿Cómo fueron los encuentros con Juan Carlos Bolaños?

Las respuestas a esas interrogantes siguen siendo turbias, ya que ambos brindaron versiones diferentes ante la Comisión Legislativa que investiga el presunto tráfico de influencias en torno a la importación de cemento chino.

Estas fueran las principales contradicciones:

El encuentro con Juan Carlos Bolaños

El primero en declarar sobre el tema fue el exdiplomático, quien por más de una hora contó los detalles que rodearon su visita a Panamá.

Uno de los aspectos más destacados que reveló Rivera fue que él, si bien viajó para reunirse con Juan Carlos Bolaños, en realidad no lo conocía, ni tenía idea alguna de cómo lucía físicamente, por lo que fue Gamboa quien los presentó una vez que salieron del avión, "caminando un poco después de la manga".

"Abordo el avión, estoy sentado entre los pasajeros y vi entrar a don Celso, jamás imaginé que tenía relación con el propósito de mi viaje", confesó Rivera.

Al llegar el turno de Celso Gamboa, los diputados escucharon por más de dos horas una versión de los eventos completamente distinta.

"Hay alguna imprecisión en lo que está diciendo el exembajador porque, cuando yo abordo el vuelo en San José de Costa Rica, tanto él como Juan Carlos Bolaños vienen en primera clase, los saludo a los dos y ese es el momento en que ellos conversan", aseguró el magistrado.

De acuerdo con Gamboa, él presentó a los dos hombres cuando los saludó, mientras ambos estaban sentados en primera clase.

El viaje al hotel

El exembajador contó que, luego de la introducción inicial, los tres caminaron juntos hasta los controles migratorios y de aduanas y, una vez en el exterior, Bolaños les pidió que esperaran ya que iba a recoger un vehículo de alquiler.

"Yo me quedé con don Celso, poniéndonos al día", dijo.

Posteriormente, los tres se fueron juntos en el vehículo y llegaron al hotel Hard Rock Cafe, donde se hospedarían durante los dos días que permanecerían en Panamá.

Gamboa, por su parte, dijo que una persona lo estaba esperando a su llegada a Panamá y que fue esta quien finalmente lo trasladó al mismo hotel donde se hospedaban Rivera y Bolaños, pero nunca reveló la identidad de su acompañante.

El magistrado describió su estancia en el país vecino como un "viaje íntimo, privado, en un momento matrimonial no muy apto", desvinculándose completamente de los planes de Juan Carlos Bolaños.

Una noche de tragos y reuniones de "amigos"

Rivera contó que, después de completar el proceso de registro en el hotel, quedaron de verse en uno de los bares del alojamiento y que fue, justo en ese momento, cuando se unieron los otros dos integrantes del grupo: el gerente general de Sinocem, Javier Rojas y el proveedor de cemento chino Dai Wuping.

Sin embargo, el magistrado expresó no conocer a Dai Wuping y, si bien aceptó que tomó unos tragos con Bolaños, dijo que "lo vio de pasada". Inicialmente, precisó que no estuvo con él por más de 30 a 40 minutos; luego, amplió el plazo de 45 minutos a una hora, pero indicó que él "no andaba" con el empresario cementero, sino que estaba con "otra persona".

Al día siguiente, según Rivera, todos se vieron nuevamente para sostener varias reuniones en un salón del hotel y, en una de esas, vio brevemente a Celso Gamboa "visiblemente trasnochado", pasaba por los pasillos, "entró, saludó, estuvo un rato, se levantó y se fue".

El exembajador también fue claro en su apreciación sobre la relación entre Gamboa y Bolaños al expresar que "eran amigos, se conocían y compartían".

"Demostró (Gamboa) que conocía las actividades de don Juan Carlos en Costa Rica, sobre los procedimientos o temas legales él no externó opiniones, pero era conocedor del plan en Panamá y lo que estaba haciendo aquí", manifestó el exembajador.

Gamboa por su parte, aseguró que solamente recibió un "aventón a un Mall" por parte del dueño de Sinocem y calificó su vínculo con el empresario como "una relación de conocidos, que si lo veo, lo saludo", a diferencia de la cercanía que observó Rivera entre los dos.

Audiencia del exembajador en Panamá Rodrigo Rivera

Audiencia de Celso Gamboa