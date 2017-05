Frente Amplio le zafó la tabla a la candidatura de Ottón Solís a la presidencia de la Asamblea

Los frenteamplistas le retiraron el apoyo al fundador del PAC a última hora

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Al mediodía de este 1°. de mayo, el fundador del PAC, Ottón Solís, aseguraba tener los votos necesarios para convertirse en presidente de la Asamblea Legislativa.

El diputado de gobierno daba por seguro el apoyo de los 13 legisladores de Acción Ciudadana (PAC), de los seis del Frente Amplio (FA), cinco de la Unidad Social Cristiana (PUSC) y de los tres del Movimiento Libertario, lo que lo dejaba a dos votos de obtener los 29 necesarios.

Liberación Nacional (PLN), en tanto, estaba en apuros para consolidar un bloque que apoyara la candidatura del pastor evangélico Gonzalo Ramírez, diputado de Renovación Costarricense.

Tanto fue así que cuando el entonces presidente legislativo, Antonio Álvarez Desanti, dictó un receso para almorzar, el PAC se quejó, pues su bancada estaba lista para votar.

El PLN buscó votos para Gonzalo Ramírez incluso en el nuevo bloque que formaron tres diputados disidentes del FA y una independiente: Carlos Hernández, Ligia Fallas, Jorge Arguedas y Carmen Quesada.

En la tarde, este último bloque vetó el nombre del pastor y puso en congojas a Liberación, que empezó a barajar el nombre de su jefa de fracción, Karla Prendas, para complacer a los disidentes.

Esa opción, sin embargo, le restaba el apoyo de otros seis diputados: los dos de Renovación, uno de Restauración y los tres congresistas del PUSC afines a la precandidatura presidencial de Rafael Ortiz, quienes se separaron de la línea de su fracción.

Estos últimos dijeron que votarían por un minoritario, no por el PLN.

En la tarde, el candidato presidencial del PLN, Álvarez Desanti, dictó hasta el quinto receso y en el PAC se alzaron las voces de protesta llamando a votar, seguros del apoyo a Ottón Solís.

Sin embargo, alrededor de las 3:30 p. m., el diputado Javier Cambronero, del PAC, anunció: "Hay un elemento adicional que surge última hora, y es que el FA está diciendo que no apoya a don Ottón Solís, cuando nos lo había mantenido hasta el mediodía. Esto preocupa y genera una recomposición de fuerzas".

Marco Vinicio Redondo, también del PAC, concidió en lo que dijo su compañero. Dijo que lo del FA era "un juego de presiones" para cambiar lo que ya se había conversado con los frenteamplistas.

Al darse cuenta, Liberación retomó la candidatura de Gonzalo Ramírez y Ottón Solís le dijo a los cinco diputados del PUSC que los liberaba de tener que votar por él, aunque estos le dijeron que mantendrían su palabra.

Edgardo Araya, negociador del Frente Amplio, detalló que no lograron acuerdo con Ottón Solís en ocho puntos.

Por ejemplo, Solís no estuvo de acuerdo con un proyecto frenteamplista para crear un "salario mínimo vital" en el sector privado, el cual se estima que aumentaría ese sueldo en casi un 40%. Tampoco les avaló un plan para ponerle límite por ley a los intereses de las tarjetas de crédito, ni cedió en la pretensión frenteamplista de que no se tramitara por la vía rápida la reforma para ponerle límite a los pluses salariales del sector público.

Fue así como a las 5:45 p. m., en la primera votación, el PLN logró poner a Gonzalo Ramírez en el primer lugar de la contienda con 24 votos, gracias a una alianza con los evangélicos Renovación y Restauración, así como con los tres afines socialcristianos a Rafael Ortiz.

Ottón Solís solo obtuvo 13 votos. Los votos del FA fueron para el frenteamplista Gerardo Vargas Varela.

Esa fue la alianza ganadora. Para la tercera votación, ya sumando votos nulos y en blanco, el pastor obtuvo 33 sufragios y Solís se quedó en 24.

Ramírez se benefició de siete votos nulos, que se le suman por Reglamento. Cuatro de esos votos provinieron del Frente Amplio pues los emitieron Gerardo Vargas Varela, la jefa Suray Carrillo, y los disidentes Jorge Arguedas y Ligia Fallas.

También incidieron los votos de los independientes Carmen Quesada (exlibertaria) y Carlos Hernández (exfrenteamplista), así como el de Mario Redondo, de Alianza Demócrata Cristiana.

Luego de la votación, surgieron los lamentos en el FA, pues consideran que el pastor tienen posiciones "fundamentalistas" en contra de temas como la unión de personas del mismo sexo.

Consultado por La Nación, Vargas Varela aseguró que los seis votos del FA nunca estuvieron con Ottón Solís y que él decidió votar por él mismo en todas las rondas, aunque está consciente de que con eso favorecía la elección del congresista cristiano.

"Para nada, jamás, yo no voté por don Gonzalo, yo voté por mi persona", respondió.

–¿Pero en la práctica es un voto para Gonzalo Ramírez?, se le preguntó.

"Bueno, eso porque así lo establece el Reglamento, pero yo voté por mí", respondió Vargas sin aceptar que favoreció al evangélico.

Ottón Solís cree que algunos frenteamplistas consideran la agenda de PLN y de Gonzalo Ramírez mejor que la suya, pero él se queda con la parte que comulga con sus ideas, representada por Edgardo Araya, Patricia Mora, José Ramírez y Francisco Camacho.

De hecho, Patricia Mora aseguró que siente mucha vergüenza con las mujeres jóvenes, cuando en una asamblea legislativa se elige a un pastor evangélico como presidente.

Aseguró que los votos procedentes de miembros de su partido que facilitaron la elección de Ramírez son de un sector que, en su criterio, no son realmente frenteamplistas.

Para Edgardo Araya, con la llegada de Gonzalo Ramírez al frente del Directorio cae una lápida sobre la agenda de derechos humanos que, de por sí, ya ha estado bastante relegada de la agenda parlamentaria. "Lo más triste es que lo eligen quienes suman votos según el Reglamento", concluyó.

A diferencia de lo que dice el frenteamplista Gerardo Vargas, Ottón Solís dice que para el mediodía ya tenía el apoyo de 29 legisladores, los necesarios para dejarse la presidencia del Congreso.

"Liberación sabe hacer las cosas y pospuso la votación hasta generar confusión acá y quizás lo logró. Pero bueno, esto fue democráticamente, las elecciones fueron democráticas, honestas, la mayoría ganó. Ahora, lo que hay que hacer es apoyar a don Gonzalo", expresó el diputado de gobierno.

A Ramírez lo acompañarán en el Directorio, la independiente Carmen Quesada en la primera secretaría; Michael Arce, de Liberación Nacional, como segundo secretario; la también verdiblanca Lorelly Trejos, como primera prosecretaria y, para la segunda prosecretaría fue elegido Abelino Esquivel, compañero de fracción de Ramírez en Renovación Costarricense.

La vicepresidencia del Congreso quedó inicialmente en manos de la verdiblanca Silvia Sánchez; no obstante, el diputado Mario Redondo, hizo notar que ella no cumplía con la edad mínima para ser la vicepresidenta del Congreso (30 años), por lo que se exigió la nulidad de dicha elección.

La incertidumbre se apoderó de los diputados, quienes a las 10:10 p. m. rompieron el cuórum sin que se juramentara ni se completara al nuevo Directorio legislativo.

Para las 3 p.m. de hoy martes está previsto recibir al presidente de la República, Luis Guillermo Solís, para que rinda su informe anual.

Sin embargo, los congresistas se dividen en dos tesis: unos insisten en que el informe del mandatorio debe ser escuchado bajo la dirección del actual presidente legislativo (interino), José Alberto Alfaro, pues la sesión está programada para este fin.

Otros consideran que se debe continuar con el nombramiento del directorio, ya que la normativa jurídica señala que los procesos de votación en el Congreso deben ser ininterrumpidos.

La mano derecha de Álvarez Desanti

El presidente legislativo y candidato presidencial del PLN, Antonio Álvarez Desanti, aceptó que el pastor Gonzalo Ramírez ha sido su mano derecha durante esta tercera legislatura, desde la primera secretaría del Directorio del Congreso.

Adujo que ese argumento de cercanía en el Directorio pesó incluso más que otros aspectos, como que el cristiano es primo hermano del secretario general del PLN, Fernando Zamora, y esposo de la vicealcaldesa josefina, Paula Vargas, quien se alió con Johnny Araya para llegar al ayuntamiento.

"Le doy un argumento más fuerte, no necesito usar esos argumentos, ha sido mi mano derecha este año, ¿qué más quiere que eso? Primero, no veo por qué meter a Johnny en esto. Si quieren un argumento de cercanía, es que ha sido mi mano derecha este año. (...) Nosotros no hemos impuesto a ningún candidato, si los minoritarios presentan un candidato, lo hubiéramos tomado", respondió Álvarez Desanti.

El congresista alegó que Liberación solo trató, al máximo, de cumplir sus acuerdos y que, a diferencia de otros partidos (en referencia al PUSC), los liberacionistas "sí honran su palabra".

Ottón Solís: 'El PAC es un partido maduro'

Pese a saborear una vez más la derrota como candidato a un poder de la República, Ottón Solís aseguró que lo más positivo es que la fracción se unió totalmente alrededor de su candidatura.

"Es un partido maduro, hemos tenido diferencias pero, a la hora de la hora, siempre está la comparación de lo quees mejor. Yo aprecio y les agradecí a todos que nos mantuviéramos hasta el final", comentó el fundador del PAC.

También cree que, ahora nombrado presidente del primer poder de la República, Ramírez va a hacer lo mejor por el país.

Ottón Solís confirmó que un diputado le pidió una plaza para nombrar un funcionario en su oficina y que él se negó. Aunque este domingo trascendió que se trataba de Óscar López, Solís se negó a confirmar que fuera él.

"Ya pasó este proceso, yo quiero unir, quiero construir y otros diputados defendieron que hay que estar viajando a otras organizaciones. Yo eso lo entiendo, hay diputados que consideran que eso es importante, pero yo estoy en otra tónica. Yo no sé decir: 'mire, vote por mí y usted va a ser presidente de esto o lo otro, va tener este viaje, a tener suficientes permisos para que se ausente sin perder dietas'", explicó el fundador del PAC.

En la última ronda, Ottón Solís sumó los 13 de su partido, más cuatro frenteamplistas, cinco socialcristianos y dos libertarios.

La libertaria Natalia Díaz ratificó que su voto fue para Solís, a pesar de reconocer que tiene muchas diferencias con él. "Me parece una persona sensata, que ha sabido impulsar proyectos que a él le interesan, ha sido una persona coherente en su pensamiento, con suficiente experiencia para presidir la Asamblea", comentó.











Comparta este artículo Nacional Frente Amplio le zafó la tabla a la candidatura de Ottón Solís a la presidencia de la Asamblea Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Frente Amplio le zafó la tabla a la candidatura de Ottón Solís a la presidencia de la Asamblea Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.