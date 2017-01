Álvarez Desanti inscribe precandidatura con alabanza a Óscar Arias y crítica a Luis Guillermo Solís

El diputado Antonio Álvarez Desanti se inscribió, a las 11:18 a. m. de este martes, como precandidato presidencial del PLN, lanzando críticas a la administración de Luis Guillermo Solís.

"Este gobierno ya renunció a tomar decisiones y esa es la peor de las decisiones (...). Ojalá que termine pronto la oscura noche del Partido Acción Ciudadana", dijo luego de firmar su inscripción en el Balcón Verde, Sabana Oeste, San José.

En el tema de infraestructura, por ejemplo, criticó que el actual gobierno dejara de lado la construcción de nueva obra pública, y recalcó que desde la construcción de la ruta 27, no se ha emprendido un nuevo proyecto.

"Hace unos días, vecinos de Pavas me decían que no se habían dado ni diez bonos para Pavas. Me fui a Goicoechea y pregunté que si los bonos de Pavas los habían dado a Goicoechea y lo que sucede es que este gobierno no está dando bonos de vivienda", machacó el político.

A su vez, Álvarez Desanti no se guardó palabras de alabanza y agradecimiento para los hermanos Arias Sánchez en su discurso, aunque en ningún momento afirmó tener el respaldo de ellos dentro del PLN.

Mencionó que Arias le dio la oportunidad de ser ministro de Gobernación con 28 años de edad en el gobierno 1986-1990. Además, amplió su reconocimiento al exministro de la presidencia Rodrigo Arias, hermano del exmandatario.

Dijo que, en los 80, trabajó de cerca con un "joven político" que era el secretario general de Liberación: "Ese joven político me inspiró, yo era un estudiante y vi en esa persona grandes cualidades. Desarrollamos una buena relación, él dirigiendo el partido y yo en el frente de liderazgo de los estudiantes. Años después, ese joven se convirtió en presidente de Costa Rica, ni más ni menos el orgullo de este partido, el doctor Óscar Arias Sánchez".

En cuanto al exministro, dijo: "Esa mezcla, de don Rodrigo con su experiencia y mi juventud, permitieron que hiciéramos grandes cosas, primero en la agricultura y luego en la seguridad y contra el narcotráfico".

Álvarez insistió en su eslogan de campaña de destrabar el país para agilizar la prestación de servicios públicos, especialmente en el área de salud.

Además, se refirió a la necesidad de empoderar a los maestros "para convertir a la educación en la llave que abre la puerta para las futuras generaciones".

"Vamos a promover los acuerdos de gobierno a gobierno con naciones como Alemania", dijo, en referencia una idea para construir un tren eléctrico.

En materia de seguridad, enfatizó que no se puede permitir que siga aumentando el impacto del crimen organizado y reiteró un llamado a combinar la experiencia y la juventud. "Canas, con ganas", dijo Álvarez. En este sentido, prometió lograr "un gran país", a través del empoderamiento de la juventud.

El presidente del Congreso selló su participación en la contienda liberacionista del 3 de abril en medio de un despliegue de músicos y personas con pancartas con dibujos de pericos.

Lo hizo acompañado de su esposa, Nuria Marín, en la sede de la Casa Liberacionista José Figueres Ferrer.

Nuria Marín dio declaraciones a la muchedumbre que se reunió en las afueras del Balcón Verde, enviando un mensaje de apoyo a las mujeres y de compromiso político para buscar la equidad de género, desde los ámbitos judicial y económico. Propuso paridad entre hombres y mujeres en puestos de ministerios, juntas directivas e instituciones autónomas.

La esposa del precandidato, a su vez, criticó las campañas publicitarias que dañan la dignidad de las mujeres. "Estamos con las mujeres de Costa Rica. El rostro de la pobreza tiene rostro de mujer", dijo.

Minutos después, salió a escena Antonio Alvarez, en medio del aplauso de la gente. Sin saco, sonriente y con mangas arrolladas, se acercó a Marín previo a dar sus declaraciones.