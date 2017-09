Alcalde de Alajuela lidera papeleta de diputados del PLN en esa provincia

Este domingo por la mañana, el PLN alistó primero su nómina de candidatos a diputado por Alajuela, porque es la que tenía más fácil, pues varios de los puestos fueron elegidos por aclamación, sin necesidad de ir a la votación secreta en urnas.

En esa provincia, el alcalde de Alajuela, Roberto Thompson, se dejó la cabeza de la papeleta legislativa, luego de que Óscar Mario González declinó su aspiración.

Esto porque "él mismo tomó esa decisión", aseguró Thompson, quien lleva casi ocho años en la alcaldía alajuelense, luego de ganar un segundo periodo en febrero del 2016.

Aseguró que buscará impulsar con más fuerza un nuevo Partido Liberación Nacional (PLN) que recibe constantemente críticas injustas "y otras no tan injustas". Añadió que, de no haber necesidad, dejará la alcaldía alajuelense en abril y no antes.

Aunque Álvarez Desanti alabó cierta solidaridad y comprensión de González para declinar su aspiración, Ana Patricia Guillén, aspirante al segundo puesto de esa papeleta, denunció entre sollozos que recibió muchísimas presiones para deponer su aspiración por la curul en beneficio de María José Corrales, quien finalmente se dejó el puesto.

Thompson y Corrales negaron conocer a qué se refería Guillén con presiones y aseguraron que ninguno de ellos tuvo que ver con nada para que ella se echara atrás en su aspiración. Igual, Guillén fue a la elección frente a Corrales, joven sancarleña que resultó beneficiada con la elección.

La designación de los puestos en las papeletas de legisladores se realiza en medio del Órgano Consultivo Nacional del PLN, conformado por la Asamblea Nacional, que consta de 138 personas, y la Asamblea Plenaria, que tiene 60 miembros.

El costo de la actividad, realizada en el hotel Crowne Plaza, en San José, es de alrededor de ¢13 millones ($25 mil), según informó a La Nación el secretario general de Liberación Nacional, Fernando Zamora.

Los puestos de la papeleta legislativa alajuelense quedaron de esta forma:

1. Roberto Thompson

2. María José Corrales

3. Daniel Ulate Valenciano

4. Xinia Navarro

5. Marlon Soto

6. Laura María Solano

7. Pablo Julián Arias

8. María Alejandra Herrera Murillo