El libro más vendido de Amazon está lleno de páginas en blanco

Un libro lleno de páginas en blanco encabeza la lista de éxitos literarios de Amazon: fue "escrito" por un autor conservador, en una burla a los demócratas.

Reasons to Vote for Democrats: A Comprehensive Guide (Razones para votar por los demócratas: una guía completa) consiste de 266 páginas. Incluye un índice, capítulos y una bibliografía, pero en las páginas no aparece más que el título del libro y de los capítulos. Se describe como "un tratado político que seguro superará el paso del tiempo".

Para el viernes por la mañana, era el más vendido en Amazon. El libro de bolsillo está disponible por unos $8.

El autor Michael J. Knowles dijo a Fox News que cuando le dio un vistazo a los "registros (de los demócratas) y las razones por las que votar por ellos", pensó que "probablemente era mejor solo dejar todas las páginas en blanco".