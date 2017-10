Esta semana en 'Revista Dominical': Estados Unidos a mano armada

No había terminado el primer día de octubre cuando el mundo se enteró que una espantosa historia se repetía en Estados Unidos... solo que esta vez, las violentas consecuencias rompieron todos los récords.

Desde el piso número 32 del hotel Mandalay Bay, un hombre de 64 años llamado Stephen Paddock abrió fuego contra una multitud que estaba congregada en un festival de música country.

El tiroteo más mortal en la historia reciente de Estados Unidos se llevó la vida de 58 personas y abrió, una vez más, la discusión sobre el pobre control de las armas en el país norteamericano y los poderosos intereses que así lo mantienen.

Hace unos seis o siete años, durante un viaje a Florida junto a mi familia, visité un Walmart. En busca de papel higiénico y tortas de hamburguesa, ingresé a un pasillo que no estaba en mis planes. Ver armas de fuego en un supermercado fue una experiencia chocante que me erizó los pelos y me hizo dar media vuelta de inmediato.

Nunca he tenido un arma en mis manos ni he vivido experiencia alguna cercana a un disparo; en 29 años solo una vez, durante un asalto que ocurrió en el 2014, me han apuntado con un cañón que ignoro si estaba cargado. No tengo razón alguna para pensar que un arma es necesaria y creo que la línea entre la legítima defensa y la agresión es difusa y demasiado fácil de cruzar.

Lo anterior constituye un vistazo a mi posición con respecto al debate que, una vez más, está en la palestra en Estados Unidos: ¿deben endurecerse los controles sobre la posesión y portación de armas? ¿Por qué alguien, quien sea, querría tener en su casa un aparato capaz de enviar metal en dirección opuesta a velocidades letales? ¿Por qué Estados Unidos, el país con más dinero del planeta, ostenta cifras de violencia con armas que son apabullantemente más altas que las de los demás países industrializados?

Desde los zapatos de una persona que nunca ha convivido con armas, como yo, es complejo comprender la naturaleza de una cultura de armas. Más allá de eso, no son las experiencias sino los datos los que claman por leyes de armas mucho más estrictas; en su contra, sin embargo, hay una industria multimillonaria que se beneficia considerablemente con cada tiroteo masivo, de esos que ocurren, literalmente, a diario en la tierra de los libres y el hogar de los valientes.

--- Danny Brenes

Priscilla Gómez visitó la comunidad de Amburi en Talamanca, donde se realizó el Festival Cultural Bribri Cabécar Ùsulë Kéli ök. Por sexto año, la comunidad celebró sus tradiciones iniciando la iniciando lo que será su casa cónica comunitaria.

"Descompresionar. De camino esa fue la palabra que parecía ser la médula del viaje", describe. "Descompresionar la mente; las ideas. Estallar la burbuja a la que muchos nos sometemos".

El experiodista de la Revista Dominical, Alessandro Solís, estuvo en Barcelona en uno de los acontecimientos políticos más importantes de las últimas décadas en España: una Cataluña dividida salió a votar por su independencia.

"La confusión mental no nos viene gratuita: el proceso del referéndum y todo lo que ello implica no han dejado de sorprendernos", escribió. "Son realidades políticas y sociales (potenciadas en función de un aparato económico) que nos agarran muy lejos de lo que hayamos presenciado en el país que nos vio nacer y crecer. Nuestro cerebro aún no tiene filtro para lo que le muestran nuestros ojos; nunca han visto algo así".

Además, el reality show de la familia más famosa del mundo del entretenimiento cumple este mes una década de estar al aire. ¿Cómo lograron las Kardashian convertir su imperio en una marca valorada en $1.000 millones? Lucía Vásquez nos cuenta las estrategias de la odiada y amada familia para colocarse en la cima de la atención pública y capitalizarla en una multimillonaria fortuna.