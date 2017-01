Mundo | Norteamérica

(Video) 'El muro' de Trump visto desde 200.000 imágenes de Google Maps

La organización Field of Vision (fieldofvision.org) publicó en octubre del 2016 un viaje de seis minutos a través de la frontera México-Estados Unidos, desde el Pacífico hasta el Golfo de México, creado con 200.000 imágenes de satélite descargadas de Google Maps. El documental se titula: 'Best of Luck with the Wall', dirigido por Josh Begley.