Viajeros reportan síntomas como los de ataques en Cuba

Washington

Estados Unidos recibió 'un puñado de reportes' de algunos de sus ciudadanos que dicen haber experimentado síntomas similares a los sufridos por empleados del gobierno estadounidense en La Habana, luego de haber sido blanco de misteriosos ataques, afirmó el viernes un funcionario del Departamento de Estado.

Washington no garantiza la veracidad de los reportes. En un aviso emitido el viernes, el Departamento de Estado dijo que los estadounidenses que crean tener síntomas tras visitar Cuba deberían "consultar a un médico".

La semana pasada, Estados Unidos emitió un aviso para que los estadounidenses no visiten Cuba. La advertencia decía que se han registrado ataques contra personal del gobierno en hoteles de La Habana y que Washington no puede garantizar que los estadounidenses que se hospeden en hoteles no sufrirán daños.

También incluía la lista más detallada de síntomas que las víctimas han experimentado, como problemas de audición, cognitivos y de sueño.

Desde que se emitió la advertencia para no ir a Cuba, algunos estadounidenses que no trabajan para el gobierno reportaron tener síntomas similares tras viajar a la isla.

Pero el gobierno estadounidense "no puede verificar las afirmaciones" ni si tienen relación con los ataques que han afectado a empleados del gobierno, señaló el funcionario, quien no estaba autorizado para comentar oficialmente y pidió preservar el anonimato.

En la advertencia de seguridad, el Departamento de Estado también informó que había "impuesto limitantes" a personal del gobierno estadounidense que se hospeda en dos hoteles en la capital cubana: el Nacional y el Capri.

The Associated Press reveló el mes pasado que el Capri era uno de los sitios donde los estadounidenses han sido atacados. El Departamento de Estado confirmó eso el viernes y dijo que el Nacional era otro lugar donde habían ocurrido.

Washington no describió en detalle cuáles son las limitantes impuestas a los trabajadores del gobierno que se quedan en esos hoteles. Normalmente, cuando al Departamento de Estado le preocupa que algún sitio en particular pudiera ser inseguro, se le prohíbe al personal estadounidense quedarse allí.