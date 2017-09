Terremoto de 7,1 sacude México y deja decenas de muertos

México

Un fuerte temblor de 7,1 grados sacudió a la 1:14 p. m. de este martes la Ciudad de México y generó el colapso de varios edificios, decenas de muertos, así como escenas de pánico entre sus más de 20 millones de habitantes, el mismo día en el que se conmemoran 32 años del potente terremoto de 1985.

El sismo, que el Instituto Sismológico de México estimó inicialmente en 6,8 y luego en 7,1, tuvo su epicentro a 55 kilómetros de la ciudad de Puebla, cerca de la capital.

La cantidad de muertos por el terremoto supera los 149 en cinco estados: 55 en Morelos, 49 en Ciudad de México, 32 en Puebla, 10 en el estado de México y tres en Guerrero, detalló el coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente.

Mas advirtió de que la cifra puede aumentar dado que se "reportan personas desaparecidas" que se temía estén entre las ruinas de decenas de edificios colapsados, sobre todo en la zona sur y el corredor Roma-Condesa, zona chic donde viven numerosos extranjeros.

Entre las víctimas fatales en la capital, figuraban 21 niños y otra veintena estaban desaparecidos en una escuela, informó Javier Treviño, subsecretario de Educación.

Según la Alcaldía de Ciudad de México, unos 50 edificios colapsaron en zonas del centro y sur de la capital, donde, al anochecer, muchas personas observaban con desaliento sus viviendas gravemente dañadas.

Las imágenes se repetían: edificios destruidos, rostros descompuestos por la angustia y cientos de personas trabajando, codo a codo, con las autoridades para rescatar a quienes quedaron atrapados bajo los escombros.

El aeropuerto de Ciudad de México suspendió sus operaciones.

En la esquina de Álvaro Obregón y Medellín se derrumbó casi por completo una clínica de medicina alternativa de cinco pisos.

Tres heridos fueron rescatados de entre los escombros, mientras voluntarios buscan a más personas. "¡Hay gente atrapada!", gritaba una mujer.

Este edificio se desplomó en Colonia del Valle.

Una escuela derrumbada en el barrio Roma, que aplastó al menos dos coches, también daba cuenta del evento.

"Llegamos al colegio y todo el mundo llorando, todo mundo desesperado y los niños agarrados de una cuerda", narró Jorge López, de 49 años, quien estaba con sus dos hijos de 6 y 3 años.

Informaciones que circulan en las redes sociales mencionan que hay edificios colapsados en diferentes lugares, por lo que las autoridades hicieron un llamado para que las personas se mantengan alejadas de zonas de riesgo y además siguan las indicaciones de los cuerpos de emergencia.

"Continúa evaluación de daños en los estados donde fue sentido el sismo. Por favor no ingresar a los inmuebles hasta verificar sean seguros", expresó en su cuenta de Twitter el coordinador Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Luis Felipe Puente.

Las clases se suspendieron en todos los centros educativos de Puebla y Ciudad de México, mientras que las operaciones del aeropuerto de la capital están detenidas.

Después del movimiento la comunicación ha sido intermitente, pero diferentes funcionarios están trabajando en la activación de protocolos y evaluación de daños en diversas ciudades.

Muertos en Puebla y Morelos

El alcalde de Puebla, Luis Banck Serrato, confirmó la muerte de dos personas y, según indicó, se trata de una mujer y su hija.

En tanto, funcionarios de Protección civil advierten a la población que hay fugas de gas.

"¡No fumen! ¡Hay fugas de gas!", gritaban los socorristas mientras corrían por las calles en el sector de Roma Norte.

En la plaza Cibeles, niños con crisis de pánico fueron desalojados de su escuela, mientras padres angustiados los buscaban entre la muchedumbre.

"Estaba caminando por (la calle) Colima y las ventanas empezaron a moverse. Vi a la gente correr, empezaron a gritar. Estuvo muy feo. No me quería acercar a ningún árbol. Me tuve que tirar al suelo", afirmó Leiza Visaj Herrera, de 27 años.

Al empezar a sentirse el movimiento la gente comenzó a salir corriendo de los edificios en el Paseo de la Reforma, una de las principales avenidas de la ciudad.

"Estuvo bastante fuerte. Los edificios empezaron a moverse. La gente está muy nerviosa. Vi a una señora que se desmayó", relató Alfredo Aguilar, de 43 años.

El presidente Enrique Peña Nieto dijo que convocó al Comité Nacional de Emergencias para evaluar la situación y coordinar acciones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció ayuda a México.

Pesadilla hace 32 años

"Estoy consternada, no puedo contener el llanto, es la misma pesadilla que en 1985", dijo entre lágrimas Georgina Sánchez, de 52 años.

El movimiento ocurrió justo cuando se conmemoran 32 años del terremoto que destruyó la capital en 1985, el cual también dejó más de 10.000 fallecidos en Ciudad de México.

Durante la mañana de este martes, las autoridades habían realizado un simulacro de sismo.

En Ciudad de México funciona un sistema de alarmas que se activa un minuto antes del sismo, pero periodistas de AFP dijeron que esta vez se escuchó la alarma al mismo tiempo que sintieron el temblor.

El pasado 7 de setiembre, un terremoto de 8,1, el más fuerte en un siglo en México, causó 96 muertos y más de 200 heridos en el sur del país, especialmente en los estados de Oaxaca y de Chiapas.

Tica en México: 'Hay fugas de gas por todos lados'

Nancy Díaz Arias, una costarricense que estudia Gastronomía Internacional en la Ciudad de México, se encontraba en un restaurante cuando se presentó el evento.

"Estamos afuera, hay fugas de gas por todos lados, al parecer hay edificios dañados, al igual que un hospital. Sonó muy feo, bastante feo. A las 11 a. m. hubo un simulacro", manifestó Díaz.

Agregó que el movimiento empezó leve y luego se intensificó.

"Me caí encima de una máquina y una compañera me sacó. No podemos entrar y no creo que trabajemos hoy. Siento que duró mucho. Hay botellas rotas, platos rotos, una lámpara caída. Acaba de llegar Internet, estamos asustados, realmente gracias a Dios hubo simulacro porque no hubiéramos sabido cómo actuar en estos momentos. Estamos en la calle porque no podemos entrar a ningún lado", explicó.

La Cancillería informó de que la Embajada de Costa Rica en Ciudad de México "está siendo desalojada por la emergencia que se está presentando ante las fugas de gas" en la zona donde se encuentra el inmueble.

En México hay registrados 1.648 costarricenses. Por ahora no tienen reporte de afectados.

Cuando se restablezcan las líneas telefónicas, atenderán emergencias al número 0055-91057717

Colaboraron los periodistas Jairo Villegas, Osvaldo Calderón, Eillyn Jiménez y Natasha Cambronero.

Información actualizada a las 11:45 p. m. con datos de víctimas.