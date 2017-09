Temblor de 7,1 sacudió Ciudad de México este martes

México

Un temblor de 7,1 grados sacudió a la 1:14 p. m. de este martes la Ciudad de México y desató el pánico entre sus 20 millones de habitantes.

El sismo, que el Instituto Sismológico de México estimó inicialmente en 6,8 y luego en 7,1, tuvo su epicentro a 55 kilómetros de la ciudad de Puebla, cerca de la capital.

Los expertos reportan que el movimiento tuvo 57 kilómetros de profundidad.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés), por su parte, indicó que el epicentro se ubicó a cinco kilómetros al noreste de la localidad de Raboso, en el estado de Puebla.

Informaciones que circulan en las redes sociales mencionan que hay edificios colapsados en diferentes lugares, por lo que las autoridades hicieron un llamado para que las personas se mantengan alejadas de zonas de riesgo y además siguan las indicaciones de los cuerpos de emergencia.

Las clases se suspendieron en todos los centros educativos de Puebla y Ciudad de México, mientras que las operaciones del aeropuerto de la capital están detenidas.

Después del movimiento la comunicación ha sido intermitente, pero diferentes funcionarios están trabajando en la activación de protocolos y evaluación de daños en diversas ciudades.

Pánico

El alcalde de Puebla, Luis Banck Serrato, confirmó la muerte de dos personas y, según indicó, se trata de una mujer y su hija.

En tanto, funcionarios de Protección civil advierten a la población que hay fugas de gas.

"¡No fumen! ¡Hay fugas de gas!", gritaban los socorristas mientras corrían por las calles en el sector de Roma Norte.

En la plaza Cibeles, niños con crisis de pánico fueron desalojados de su escuela, mientras padres angustiados los buscaban entre la muchedumbre.

"Estaba caminando por (la calle) Colima y las ventanas empezaron a moverse. Vi a la gente correr, empezaron a gritar. Estuvo muy feo. No me quería acercar a ningún árbol. Me tuve que tirar al suelo", afirmó Leiza Visaj Herrera, de 27 años.

Al empezar a sentirse el movimiento la gente comenzó a salir corriendo de los edificios en el Paseo de la Reforma, una de las principales avenidas de la ciudad.

"Estoy consternada, no puedo contener el llanto, es la misma pesadilla que en 1985", dijo entre lágrimas Georgina Sánchez, de 52 años.

"Estuvo bastante fuerte. Los edificios empezaron a moverse. La gente está muy nerviosa. Vi a una señora que se desmayó", relató Alfredo Aguilar, de 43 años.

El presidente Enrique Peña Nieto dijo que convocó al Comité Nacional de Emergencias para evaluar la situación y coordinar acciones.

El movimiento ocurre justo cuando se conmemoran 32 años del terremoto que destruyó la capital en 1985, el cual también dejó más de 10.000 fallecidos en Ciudad de México.

Durante la mañana de este martes, las autoridades habían realizado un simulacro de sismo.

Tica en México: 'Hay fugas de gas por todos lados'

Nancy Díaz Arias, una costarricense que estudia Gastronomía Internacional en la Ciudad de México, se encontraba en un restaurante cuando se presentó el evento.

"Estamos afuera, hay fugas de gas por todos lados, al parecer hay edificios dañados, al igual que un hospital. Sonó muy feo, bastante feo. A las 11 a. m. hubo un simulacro", manifestó Díaz.

Agregó que el movimiento empezó leve y luego se intensificó.

"Me caí encima de una máquina y una compañera me sacó, no podemos entrar y no creo que trabajemos hoy. Siento que duró mucho. Hay botellas rotas, platos rotos, una lámpara caída. Acaba de llegar Internet, estamos asustados, realmente gracias a Dios hubo simulacro porque no hubiéramos sabido cómo actuar en estos momentos. Estamos en la calle porque no podemos entrar a ningún lado", explicó.

Colaboraron los periodistas Jairo Villegas, Osvaldo Calderón y Eillyn Jiménez.

Información en desarrollo.