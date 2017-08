Renuncia la Comisión de las Artes de Trump en protesta por sus declaraciones sobre ultraderecha

Nueva York

Los miembros de la Comisión Presidencial de las Artes y Humanidades, que incluye al actor Kal Penn y al artista Chuck Close, anunciaron su renuncia como protesta a las declaraciones de Donald Trump sobre Charlottesville.

Una carta fechada el viernes y firmada por 16 de los 17 miembros cita como motivo la "falsa equivalencia" en las declaraciones del presidente Donald Trump sobre la manifestación "Unamos a la Derecha" realizada el fin de semana pasado en Charlottesville, Virginia. Trump atribuyó a "muchas partes" la violencia que se desató en la ciudad y causó la muerte de una activista contra el racismo.

"Si ignoráramos su retórica de odio seríamos cómplices de sus palabras y actos", dice la carta. "La supremacía, la discriminación y la hostilidad no son valores estadounidenses. Los valores que tiene usted no son valores estadounidenses. Debemos ser superiores a esto. Somos superiores a esto. Si no le resulta claro, entonces le exhortamos a renunciar a su puesto" .

El único miembro cuyo nombre no aparecía en la misiva era el del director de Broadway George C. Wolfe. Representantes de Wolfe en la agencia Creative Arts dijeron el viernes que también renunciaría y que su nombre sería agregado a la carta.

Esta semana dos comisiones de asesores sobre asuntos empresariales fueron disueltas pues muchos de sus miembros renunciaron como protesta. El Wall Street Journal confirmó que ambas agrupaciones se habían quedado sin miembros antes de que Trump anunciara su disolución.

La comisión de artes y humanidades fue creada en 1982 por el presidente Ronald Reagan y tiene a la primera dama como su presidenta honoraria. Trabaja con organizaciones públicas y privadas para promover las artes. Sus miembros actuales habían sido nombrados por el presidente Barack Obama.

Otros firmantes de la renuncia fueron la escritora galardonada con el Pulitzer Jhumpa Lahiri y Vicki Kennedy, viuda del difunto senador Edward M. Kennedy.

La Casa Blanca no respondió a los pedidos de declaraciones de la Associated Press. En la tarde, emitió un comunicado en el que afirma que Trump deseaba disolver el comité.

La discusión en torno a la actitud de Trump ante las artes y las humanidades se ha atizado sin cesar desde enero, cuando trascendió que su gobierno eliminaría los fondos federales más importantes para las artes y las humanidades, National Endowment for the Arts (NEA) y National Endowment for the Humanities (NEH).

Este viernes, la otra gran sacudida a la Casa Blanca fue la salida del estratega de la campaña y la gestión de Trump, Steve Bannon. Periodistas del medio que él dirigió por cinco años, Breitbart News, tuitearon que así empezaba una "guerra" entre Bannon y el presidente estadounidense.

