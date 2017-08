Excandidata demócrata Hillary Clinton narra su desprecio por Donald Trump

Washington

Hillary Clinton aborda su fracaso en la elección presidencial de 2016 en un libro que se presentará en setiembre y en el que parece no ocultar su desprecio por el hombre que la derrotó, Donald Trump.

Titulado What Happened (Lo que pasó), el libro saldrá a la venta el 12 de setiembre en Estados Unidos.

Las primeras páginas fueron publicadas el miércoles por la cadena MSNBC y confirman la voluntad de la excandidata demócrata de atacar a su exrival por su supuesto sexismo y la indignidad de su conducta.

Cuenta un famoso episodio de la campaña que se desarrolló ante 66 millones de telespectadores en St. Louis (Misuri) en octubre de 2016, durante el segundo debate entre los candidatos. Ambos se encontraban en un escenario para responder a las preguntas con un micrófono en la mano. Cuando Hillary Clinton tomó la palabra, Donald Trump se levantó de su taburete y se puso detrás de ella, mientras la demócrata hablaba.

"Estábamos en un lugar pequeño, él me seguía dondequiera que fuera, me miraba a los ojos, me hacía muecas, era increíblemente molesto", escribe Clinton. "Se me puso la piel de gallina", dijo sobre la situación.

"¿Qué haría alguien en mi lugar?, ¿mantendría la calma, sonriente, como si él no estuviera constantemente invadiendo tu espacio? ¿O se daría vuelta para mirarlo a los ojos y decirle alto y fuerte: '¡retroceda, asqueroso, aléjese. Yo sé que usted adora intimidar a las mujeres, pero a mí no me va a intimidar, de modo que retroceda!", escribió, recurriendo a la palabra inglesa "creep" (asqueroso), que los estadounidenses aplican a los hombres que acosan a las mujeres por la calle.

"Elegí la opción A, conservé la sangre fría, como hice toda mi vida con los hombres difíciles que intentaron perturbarme. Pero apreté más fuerte el micrófono. Me pregunté, no obstante si no debí elegir la opción B. Hubiera creado un momento memorable en televisión. Tal vez me contuve demasiado. La lección consistía en mantener la calma, en apretar los puños, en sonreír, decidida a mostrarle un rostro impasible al mundo".

El libro, anunciado en febrero por la editorial Simon and Schuster, fue presentado inicialmente como una serie de relatos sobre episodios de su vida, pero el tema cambió aparentemente en el curso de su redacción para concentrarse únicamente en la campaña.

En mayo último, Hillary Clinton anunció una "confesión" y una "demanda de absolución", aún afectada por la derrota y atónita ante las imágenes del multimillonario empresario neoyorquino en el Salón Oval de la Casa Blanca. "Asumo absolutamente mi responsabilidad personal. La candidata era yo", declaró entonces.

En los extractos del libro, aparecidos el miércoles, reconoce haber decepcionado las esperanzas de millones de personas. "Fracasé. Y tendré que vivir con eso toda mi vida", escribe.

Pero desde aquella derrota, la demócrata se abstuvo de identificar con precisión los errores que habría cometido. Prefirió señalar con el dedo a la campaña de desinformación y de pirateo atribuidos a Rusia. En mayo declaró: "La causa de nuestra derrota fueron los acontecimientos de los últimos diez días" de la campaña.

Según ella, y muchos de sus asesores, los mensajes internos publicados por WikiLeaks y la efímera reapertura por el FBI de la investigación sobre sus correos electrónicos inclinaron en parte a los indecisos en favor de su adversario. En junio llegó incluso a insinuar que los rusos coordinaron su injerencia con el equipo de Donald Trump.

¿Hasta dónde llegará en su libro? La respuesta: el 12 de setiembre.