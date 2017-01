Donald Trump propondría recorte a presupuesto federal de artes y humanidades

National Endowment for the Arts, National Endowment for the Humanities y PBS serían eliminados

El presidente electo estadounidense, Donald Trump, propondría importantes recortes del presupuesto federal para las artes, las humanidades y la comunicación pública. Este jueves, el medio especializado en política The Hill publicó información sobre la propuesta, basado en consultas con asesores del equipo de Trump.

De acuerdo con The Hill, departamentos del gobierno federal como Comercio, Energía, Transportes, Justicia y de Estado sufrirían importantes recortes según la propuesta, que no es formal de parte de Trump todavía. Pero para el mundo cultural, las noticias son especialmente preocupantes.

Según las propuestas iniciales del equipo Trump, se privatizaría la Corporation for Public Broadcasting, que emite programas de interés público en radio y televisión. Además se eliminarían los fondos federales más importantes para las artes y las humanidades, National Endowment for the Arts (NEA) y National Endowment for the Humanities (NEH).

Las propuestas se alinean con las de The Heritage Foundation, una institución conservadora que ha asesorado continuamente a Trump y a su equipo. Según ellos, los recortes completos reducirían el gasto federal en $105.000 millones en un plazo de 10 años. Las propuestas aparecen detalladas en un documento de The Heritage Foundation sobre los recortes sugeridos para estabilizar el presupuesto nacional. Brian Darling, exasesor de senadores republicanos y exmiembro de The Heritage Foundation, confirmó a The Hill el interés en la propuesta.

NEA y NEH fueron creadas en 1965 por Lyndon B. Johnson, como mecanismos para fomentar la producción artística e intelectual en Estados Unidos (que no cuenta con un ministerio o agencia federal de cultura; muchos proyectos culturales estadounidenses se financian con fondos privados).

Aunque otorgan en conjunto menos de $300 millones anuales, NEA y NEH son agencias muy activas en la vida cultural y artística y estadounidense, pues financian producciones literarias, escénicas, creativas, educativas y de investigación.

Las representantes de ambas organizaciones declinaron especular sobre el futuro de estas propuestas, según The Huffington Post. "No vamos a especular sobre cuáles políticas podría o no seguir el presidente electo o el Congreso", dijo a ese medio Victoria Hutter, directora adjunta de asuntos públicos de NEA.

Importantes organizaciones como PEN America y National Humanities Alliance publicaron contundentes comunicados en contra de las propuestas, y destacaron que, de ser ciertas las propuestas, entablarán discusiones cuanto antes con la administración entrante para evitar recortes.

Las propuestas "son una abdicación escandalosa de la orgullosa historia del gobierno de los Estados Unidos de apoyar la innovadora investigación y los esfuerzos creativos que han servido como motores de la innovación y fortalecido la estatura de América como un refugio para los librepensadores y un líder mundial en la búsqueda compartida de la humanidad por el conocimiento", declaró a Deadline Suzanne Nossel, directora ejecutiva de PEN America, que se dedica a promover el trabajo de escritores e intelectuales y a defender la libertad de expresión.

La decisión de efectuar los recortes, claro está, no estaría en manos de la presidencia únicamente, pues deben ser aprobados en el Congreso. No obstante, con una mayoría republicana decidida a recortar el presupuesto federal, los fondos para las artes serían blanco fácil durante los debates políticos.

En el pasado, el equipo de Trump (y el presidente electo mismo) han utilizado una estrategia similar para "probar" cómo serían recibidas sus políticas: se lanza al público una propuesta extrema y luego, ante la reacción, se va delineando la política. No obstante, sobre política cultural y artística, el presidente electo no ha dicho nada.

