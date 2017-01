Donald Trump: siete temas que marcaron su primera semana como presidente de EE. UU.

Seis decretos en siete días

En los primeros siete días de Gobierno, el nuevo presidente de Estados Unidos firmó seis órdenes ejecutivas relacionadas con migración, salud y economía.

Además, Donald Trump hizo promesas controversiales como el posible recorte de financiamiento a las Naciones Unidas y el establecimiento de una tasa de 20% a los productos importados desde México para financiar la construcción de un muro fronterizo.

A continuación, repasamos los siete temas que marcaron la agenda del presidente estadounidense, durante su primera semana en la Casa Blanca.

Migración: el muro, una reunión cancelada y ataque contra musulmanes

El magnate no esperó muchos días para empezar a promover su polémico plan de construir un muro en la frontera con México.

El 25 de enero firmó dos decretos que establecían que el secretario de Seguridad Interna debe tomar "las medidas apropiadas para planificar, diseñar y construir de inmediato una pared física a todo lo largo de la frontera sur" del país.

Además, incluían medidas para la creación de nuevos centros para detener inmigrantes no autorizados y la reactivación de un programa federal para agilizar deportaciones.

Sobre el financiamiento del muro, el vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, insistió en que sería pagado "de una forma o de otra" por México.

Esa idea llevó a que se cancelara la reunión que tendrían Trump y el presidente mexicano Enrique Peña Nieto el 31 de enero.

Luego de la cancelación, la Casa Blanca dio a conocer que buscará financiar el muro con una tasa de 20% a los productos importados desde México.

"Haciendo eso, prevemos recaudar unos $10.000 millones por año y gracias a ese mecanismo el muro se pagará fácilmente", dijo Spicer.

Otra medida que el mandatario tomaría pronto, referente a migración, sería suspender la admisión de refugiados y la entrada de ciudadanos de siete países de mayoría musulmán (Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen).

Musulmanes y otras personas se congregaron el miércoles en el parque Washington, en Nueva York, para protestar contra la posible restricción del ingreso a Estados Unidos de ciudadanos provenientes de países islámicos. También denunciaron la decisión del presidente Donald Trump de construir un muro en la frontera con México.

Economía: proteccionismo en el horizonte

En el plano económico, los primeros decretos del presidente norteamericano apuntan a la promoción de medidas de corte proteccionista.

La primera acción que anunció, en esa línea, fue que comenzará a renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, en sus siglas en inglés) con los dirigentes de Canadá y México.

Trump afirmó, durante la campaña electoral, que el tratado ha provocado el éxodo de "empleos estadounidenses hacia México". La nueva administración republicana ya advirtió que si sus socios se oponen a una negociación "que aporte a los trabajadores estadounidenses un acuerdo equitativo", Estados Unidos abandonaría el NAFTA.

Otra medida de corte proteccionista, tomada el lunes, fue la firma de una orden ejecutiva para sacar a Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), tratado promovido por Barack Obama con el objetivo de formar la mayor zona de libre comercio del mundo.

"Lo que acabamos de hacer es una gran cosa para los trabajadores estadounidenses", dijo Trump mientras firmaba la orden ejecutiva en el Salón Oval de la Casa Blanca.

La administración Obama consideraba al TPP como el mejor tratado posible porque incluye no solo la eliminación de barreras comerciales, sino también normas sobre legislación laboral, ambiente, propiedad intelectual y compras estatales.

Ambiente: oleoductos y limitantes para la Agencia de Protección Ambiental

El 24 de enero, Trump revivió dos polémicos oleoductos cuya construcción había sido descartada por el gobierno de Obama ante la fuerte presión de grupos ambientalistas.

Mediante la firma de dos decretos, el mandatario reflotó el extenso oleoducto Keystone XL, que transportaría crudo desde Canadá a refinerías en Estados Unidos, y otro que atravesaría territorio indígena en Dakota del Norte.

En otro tema referente a ambiente, el mandatario ordenó que cualquier estudio o información de científicos de la Agencia de Protección Ambiental sea revisado por funcionarios políticos antes de su divulgación. La revisión también incluirá el contenido del sitio web de ese organismo federal.

Salud: contra el 'Obamacare'

La primera medida que tomó Trump, como presidente, fue contra el sistema de salud conocido como "Obamacare".

El mismo día en que asumió el mando (viernes 20 de enero), el líder norteamericano firmó un decreto en que pidió a los órganos y agencias oficiales "tomar todas las acciones acordes con la ley para minimizar la carga económica y regulatoria" de la ley de salud.

La idea, según el decreto, es "crear un mercado de seguros de salud más libre y más abierto".

En la campaña electoral, Trump había afirmado que su gobierno se empeñaría desde el primer día en eliminar el "Obamacare".

Seguridad: "Nuestro dominio militar no debe ser cuestionado"

El mismo 20 de enero, Trump dictó la línea de su estrategia militar: dijo que "reconstruirá" las amplias fuerzas armadas estadounidenses, potenciará su capacidad antimisiles y priorizará la derrota del grupo Estado Islámico.

Trump "sabe que nuestro dominio militar no debe ser cuestionado", señala uno de los documentos.

Divulgados momentos después de que Trump fuera investido presidente, los comunicados anunciaron que el nuevo Gobierno pondrá fin a los límites de gastos del Pentágono acordados por el Congreso y la administración Obama, y que pronto presentará un nuevo presupuesto para las fuerzas armadas.

"Proporcionaremos a nuestros líderes militares los medios para planificar nuestras futuras necesidades de defensa", dijo la Casa Blanca.

Estados Unidos desarrollara "un avanzado sistema de defensa de misiles" para enfrentar eventuales ataques de Irán, Corea del Norte y otros.

También se considera clave el desarrollo de las capacidades de ciberguerra.

Organismos internacionales: menos dinero para la ONU

Trump también anunció que prepara decretos para reducir radicalmente la financiación de Naciones Unidas (ONU) y para retirar a Estados Unidos de tratados multilaterales, informó el miércoles el diario The New York Times.

En caso de que se confirme la decisión, sería un duro golpe para muchas agencias de las Naciones Unidas que dependen de los miles de millones de dólares en financiación estadounidense para tareas como ayuda a refugiados o mantenimiento de la paz, destacó el periódico.

Según el Times, el mandatario se apresta a ordenar eliminar el financiamiento de agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), u organismos internacionales que apoyen el aborto y que reconozcan a la Autoridad Palestina o a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP).

También pide poner fin a la financiación de agencias u organizaciones que impulsen cualquier actividad que evada las sanciones impuestas a Irán y Corea del Norte, o que estén controladas o influenciadas por Estados considerados por Washington como "auspiciantes del terrorismo", señala la publicación.

El borrador del decreto establece la creación de una comisión para estudiar qué cortar, y menciona estudiar las misiones de mantenimiento de paz de la ONU, el Tribunal Internacional de La Haya –principal órgano judicial de la ONU–, la ayuda al desarrollo a países "que se oponen a políticas importantes de Estados Unidos" y al Fondo de Población de la ONU, que supervisa programas de salud materna y reproductiva, enumeró el diario.

Un segundo decreto pide la revisión de todos los tratados multilaterales actuales y pendientes que no estén directamente relacionados con "la seguridad nacional, la extradición o el comercio internacional", indicó el rotativo.

Medios de comunicación: batalla abierta

El frente de batalla entre Donald Trump y los medios de comunicación sigue abierto tras una relación tensa durante la campaña. Un día después de ocupar la Casa Blanca, el nuevo mandatario afirmó en una visita a la sede de la CIA estar en "guerra" contra lo medios, y dijo que los periodistas formaban parte "de los seres humanos más deshonestos de la Tierra".

A esto se suman las declaraciones que brindó Steve Bannon, el asesor de estrategia del presidente. Bannon dijo que los medios son "la oposición" y "deberían mantener la boca cerrada", estimó este jueves en una entrevista que brindó a The New York Times.

"Quiero que me citen sobre esto. Los medios acá son el partido opositor. No entienden a este país. No entienden por qué Donald Trump es el presidente de Estados Unidos", dijo el asesor, quien fue director general de la campaña del republicano.

"Los medios deberían sentirse incómodos y humillados, deberían mantener la boca cerrada y escuchar solo un instante", agregó Bannon, quien antes de unirse al equipo de campaña de Trump, era el jefe del portal de extrema derecha Breitbart News.