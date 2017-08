Una costarricense cuenta cómo vive la emergencia por huracán en Houston

San José

"No vamos a evacuar, decidimos seguir en casa", declaró la costarricense Keiko Takahashi Chinchilla quien vive la emergencia provocada por el huracán Harvey en Texas.

Keiko vive en la calle Tidwell, en Humble, Houston. Cuenta que el domingo el lago que está detrás de su casa se rebalsó y comenzó a desbordarse hacia el residencial. Este martes relató que no pueden salir de la casa, tendrían que hacerlo en bote, porque el agua puede llegar a la cintura y tiene corriente.

Muchas casas se inundaron, pero no la suya.

Albergues saturados. "No hemos evacuado por varias razones: los albergues están saturados, no tenemos uno cerca y no tenemos familiares que nos puedan acoger", dijo la costarricense, casada con un mexicano y con una hija de 12 años.

Otra razón para seguir en casa: "Estábamos preparados con una alacena de emergencia, agua para dos meses y planta eléctrica. Listos para vivir en el segundo piso de la casa, si se inunda el primero".

¿Cómo se prepararon a ese nivel para este huracán? "Estábamos preparados desde hace mucho tiempo porque en Houston suelen ocurrir inundaciones, y mi esposo, que debe viajar todas las semanas, decidió que debíamos estar preparados para cualquier emergencia, aunque él no estuviera en casa.

"Claro que lo que se vive ahora es histórico, según las noticias", dijo Keiko, quien tiene apenas un año de vivir ahí.

La costarricense contó que fue impactante cuando, el sábado, la televisora local que transmitía sobre el paso del huracán canceló su transmisión porque se estaba inundando. Luego cancelaron las escuelas, el aeropuerto... En realidad, casi todo está paralizado por Harvey.

Aeris Holding Costa Rica, que gestiona el aeropuerto Juan Santamaría, informó de que 18 vuelos se han cancelado, desde y hacia Houston, desde el sábado hasta este martes.

Estas cancelaciones corresponden a vuelos de las líneas United Airlines y Southwest, las cuales aseguraron que sus vuelos seguirán suspendidos hasta el 1.° de setiembre.

En Tidwell, este martes por la tarde, autoridades pasaron en bote ofreciendo de nuevo la oportunidad de evacuar ante la posibilidad de que explote una planta química ubicada a varios kilómetros de distancia, pero Keiko y su familia decidieron seguir en la casa.

En medio del caos a su alrededor, Keiko se escucha serena. Dice que la asistencia oficial es buena y periódicamente pasan repartiendo agua u ofreciendo la posibilidad de evacuar.

"Desde mi ventana puedo ver hacia la autopista donde están diferentes grupos ayudándole a la gente.

En Facebook hay un perfil llamado Ticos en Houston donde algunas personas postean detalles sobre la situación que están viviendo en esa ciudad de Estados Unidos.

A través de esa página, el consulado de Costa Rica en Houston puso a disposición una línea telefónica para atender emergencias.