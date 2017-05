Congreso de Estados Unidos pacta presupuesto sin incluir dinero para muro fronterizo

Legisladores presentan plan para financiar al gobierno federal

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Washington

Los líderes del Congreso estadounidense presentaron este lunes un acuerdo para dotar al gobierno federal de un presupuesto que mantiene el plan de la Casa Blanca de potenciar la defensa, pero no incluye previsión para el polémico muro en la frontera con México.

Resultado de semanas de negociaciones entre legisladores republicanos y demócratas, el acuerdo alcanzado permite financiar el funcionamiento federal por lo menos hasta el 30 de setiembre, sin el riesgo de un cierre por falta de presupuesto.

Este entendimiento deberá ser aprobado esta semana primero en la Cámara de Representantes y a continuación en el Senado, para destinar aproximadamente $1,1 billones para cubrir gastos considerados fundamentales.

LEA: El muro con México está en el centro de la batalla presupuestaria en Estados Unidos

El acuerdo, plasmado en 1.665 páginas, representa un delicado equilibrio entre la propuesta de presupuesto lanzada el mes pasado por el presidente Donald Trump y las exigencias impuestas por la oposición en el Congreso para que el plan prospere.

De esta forma, la iniciativa reserva $598.500 millones para el sector de Defensa, un aumento de $25.000 millones, es decir, 4,5% con relación al 2016.

"Estados Unidos será más fuerte y seguro gracias a este presupuesto", afirmó el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan.

El acuerdo responde "al compromiso del presidente Trump de reconstruir nuestras fuerzas armadas para el siglo XXI y reforzar nuestras fronteras para proteger el país", añadió.

El texto también incluye una previsión por $1.500 millones para el incremento de la seguridad fronteriza, además de contratación de nuevos agentes para la patrulla de la frontera.

Esto incluye recursos para las operaciones de arresto y deportación de inmigrantes en situación irregular y que hayan cometido delitos, contratación de jueces para tribunales migratorios y construcción de nuevas instalaciones para mantener a detenidos.

LEA: Donald Trump asigna $2.600 millones para iniciar muro en la frontera con México

Sin embargo, el acuerdo no prevé ni un solo dólar para el polémico muro que Trump propone construir en la frontera con México y que cada día parece más improbable, a raíz de su costo estratosférico y la falta de un presupuesto específico.

El pasado 16 de marzo, cuando la Casa Blanca anunció el proyecto de presupuesto que enviaría al Congreso, el texto asignaba $2.600 millones a la "planificación, diseño y construcción" del controvertido muro fronterizo.

No obstante, de inmediato se tornó evidente que las bancadas de la oposición demócrata no aprobarían un presupuesto federal que incluya provisiones para el muro, y ante la necesidad de garantizar esos votos, la Casa Blanca no tuvo otra opción que dejar la idea a un lado.

Optimismo

El vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer, admitió este viernes que el Gobierno no ha "obtenido todo lo que queríamos", pero asomó que aún hay tiempo para una renegociación: "Estamos a cinco meses del presupuesto para el 2018".

LEA: Donald Trump prioriza gasto militar y recorta ayuda internacional

Además, al hablar ante la Asociación Nacional del Rifle (NRA, en inglés), Trump aseguró el viernes que el muro será construido, sin dar detalles. "Tenemos todo el tiempo que haga falta", dijo el mandatario.

Así, la ausencia de cualquier provisión para el muro no constituye una sorpresa en este presupuesto temporario hasta septiembre, pero confirma que el presidente usó la idea como una carta en la negociación.