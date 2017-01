Exministro kurdo: ‘Los kurdos son parte de la solución’

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

La aspiración de un solo estado para 30 millones de kurdos quedó atrás. Hoy cada población kurda debe buscar solución de acuerdo con su realidad, dice Mohamed Ihsan.

¿Ha visibilizado la guerra contra el EI al pueblo kurdo?

No solo la guerra con EI. La comunidad internacional se ha dado cuenta de que los kurdos son claves para la solución de los conflictos en Oriente Medio. Por ejemplo, la región semiautónoma de Irak (KRG) o Kurdistán iraquí, es la única nación en Oriente Medio, después de Israel, que respeta los derechos humanos , que cree en valores liberales y en la coexistencia entre religiones.

Las potencias se dieron cuenta de que después de 100 años del acuerdo Sikes-Picot (1916) que definió las áreas de influencia entre Gran Bretaña y Francia y las fronteras de Irak y Siria, tales fronteras no dieron origen a un estado exitoso y consolidado.

Encuentran también que este Estado (Irak, en este caso) no tiene éxito en lograr la paz con sus vecinos o a la comunidad internacional. También se dan cuenta de que estos estados no garantizan la seguridad de los recursos naturales, no solo del petróleo y del gas, sino del agua también.

Y finalmente, después de un siglo entero, encuentran que el sentimiento nacionalista en estas naciones nunca se calma.

La riqueza del Kurdistán es uno de los obstáculos para su independencia. ¿Cómo se distribuye la KRG la riqueza petrolera con el resto de Irak?

A los kurdos se les asigna el 17% del presupuesto nacional y a cambio les damos petróleo. Desde el 2014 hasta ahora, no recibimos dinero y ellos no reciben petróleo. Según ellos, el presupuesto es para ellos y nosotros creemos que el petróleo es para nosotros. ¿Para qué seguir juntos? No tenemos hijos.

¿Buscan un único Estado kurdo en todo el Kurdistán?

Hasta el 2005 era así: un estado kurdo en cuatro países o nada. La posición actual es otra: somos hermanos, pero no socios comerciales. Hay que arreglar la situación de cada uno en el lugar que le corresponde: la parte iraní, la siria, la turca y la iraquí. Esto va a simplificar el asunto para el consenso de la comunidad internacional.

“Es necesario reconocer que estos pueblos han estado sometido al control de estados extranjeros por mucho tiempo y esto ha creado barreras. Los kurdos de Irak piensan totalmente diferente a los de Turquía , quienes a su vez piensan diferente de los de Irán o de Siria. Viven con cuatro culturas diferentes, y se crean igualmente cuatro diferentes subculturas kurdas.

¿Cuál es el tipo de Estado en el que querrán o podrán vivir en el futuro?

En Irak se discute la secesión, la independencia total. Creo que la solución para los kurdos en Siria será la de un estado federado. En Irán van a obtener derechos culturales pero no la autonomía o autogobierno.

”En Turquía es diferente porque hay muchas diferencias entre turcos y kurdos. Ahí la solución, si se logra, será mucho más sangrienta”.

“Se trata de dos piedras que conversan, pero las piedras no pueden hablar como sí lo hacen las lenguas. Este es el motivo por el que ahí habrá mayor derramamiento de sangre”.

La participación de los kurdos en la guerra Siria ha sido fundamental, ¿se conformarían con un estado federado? ¿Esa es la ganancia?

La guerra en Siria ya le ha dejado ganancias a los kurdos. Antes de la guerra no tenían ciudadanía, no tenían documentos de identidad, vivían como esclavos. Ahora tienen áreas propias que ellos mismos protegen, y tienen sus propios sistemas administrativos.

“Además, los estadounidenses los apoyan porque son el único grupo en el sur de Siria que ha derrotado a Estado Islámico”.

¿El KRG (Región semiautónoma de Irak) tiene una buena relación con Turquía, pese a los conflictos entre ellos y los kurdos locales. Cómo se explica?

A veces la geografía se vuelve muy importante en una relación. En la relación con Turquía la geografía es un factor muy importante porque (los kurdos iraquíes) no tenemos costas. En Siria está la guerra, con Irak tenemos muy malas relaciones y no confiamos en Irán.

“En cuanto a nuestras relaciones con (el presidente turco, Recep Tayyip) Erdogan, él necesita dos cosas de nosotros y nosotros una de él. Erdogan necesita seguridad y gas; nosotros los tenemos, y le podemos ayudar en la seguridad fronteriza.

“Lo que nosotros necesitamos de él es acceso. Si él dice que no pueden llegar vuelos al Kurdistán iraquí, si cierra el espacio aéreo, vamos a tener problemas.

“Pero en este momento el KRG siente malestar con Erdogan por lo que está haciendo, porque está planeando una dictadura, porque va en contra de su propio pueblo y tal vez algún día contra el Kurdistán también. Puede resultar peligroso para toda Asia.

“Ahora tiene a 12.000 policías, 40.000 maestros y 8.000 jueces en cárcel. ¿Quién maneja el país? Es un desastre. ¿Quién los cuida en la cárcel, quién les da de comer? Más de 75.000 personas en la cárcel hoy acusados de haber participado en el intento de golpe de estado. Esto es anormal.

“Lo comparo con un oso herido. Cuando un oso ve sangre se vuelve loco. Puede destrozar a cualquiera. Así es Erdogan”.

Pero es muy popular, la gente lo quiere...

Cuando Hitler empezó a gobernar Alemania era el número 1 entre los alemanes. Cuando en 1979 Sadam Husein empezó a gobernar Irak era el más grande y adorado entre su pueblo. “El 99,9% de los sirios votó por Bashar al-Asad.

“Le puedo garantizar ahora que ya estamos en el 2017 que antes de fin de año habrá un desastre contra Erdogan en Turquía. Nadie lo amará. Lo que Erdogan hizo fue desilusionar a su propia sociedad. Ha dividido a todos. Hay división interna entre los islamistas.

“Para finales del 2017 Turquía encarará el caos. Lo otro, muy peligroso para Turquía, es que se cuenta dentro de las naciones que crearon y apoyaron al Estado Islámico (EI).

La mayoría de los milicianos de EI que crearon fueron enviados a Irak e Irán y muchos de ellos son turcos. Ahora, después de Irak y Siria, ¿adónde regresarán? A Turquía. ¿Qué van a hacer? Primero van a atacar Turquía.











