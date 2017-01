Ataque de Estados Unidos en Yemen mata a 14 supuestos miembros de al-Qaeda

Un soldado estadounidense murió en la operación

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Yemen

Al menos 14 sospechosos de pertenecer a la red al-Qaeda y un soldado estadounidense murieron este domingo en la primera operación militar de tropas especiales norteamericanas en Yemen desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

El ataque se efectuó la mañana de este domingo en Yakla, en el centro de Yemen, con ayuda de drones y helicópteros Apache.

Un responsable yemení, quien requirió el anonimato, dio cuenta de un balance más elevado que el facilitado por Estados Unidos, con 41 presuntos miembros de al-Qaeda muertos, entre ellos jefes, así como ocho mujeres y ocho niños.

Según el yemení, las fuerzas estadounidenses atacaron objetivos de al-Qaeda en una escuela, una mezquita y un dispensario.

El jefe local de al-Qaeda, identificado como Abu Barazan, figura entre las personas muertas en la operación, precisó.

Aparentemente, en el ataque también murieron tres jefes tribales vinculados a al-Qaeda: los hermanos Abdelrauf y Soltan al Zahab y Saif Alawai al Jawfi, informaron fuentes tribales y locales.

En un comunicado, al-Qaeda en la Península Arábiga (AQPA) afirmó que cerca de 30 personas, entre ellas mujeres y niños, habían fallecido en este ataque perpetrado por cuatro helicópteros Apache.

Según AQPA,, "los soldados estadounidenses han tenido pérdidas en los combates" y "ningún miembro de al-Qaeda ha muerto".

Al parecer, este ataque no fue fácil para Estados Unidos, que sufrió un muerto y al menos cuatro heridos, según su balance.

Esta sería la primera muerte en combate conocida de un militar norteamericano bajo el gobierno del presidente Donald Trump.

Un mando de la defensa estadounidense dijo que el ataque fue aprobado por Trump. El presidente Barack Obama fue informado del ataque antes de dejar el cargo el 20 de enero, pero por razones operativas no estuvo listo para ejecutarse antes de su partida, según el funcionario, que no estaba autorizado para dar más detalles de los anunciados por el Pentágono y que pidió no ser identificado.

Un responsable estadounidense de Defensa precisó a la AFP que las fuerzas norteamericanas no habían hecho prisioneros en esta operación.

Estados Unidos, único país que dispone en la región de drones capaces de ser utilizados en operaciones de ataque, considera que AQPA es la rama más peligrosa de la red yihadista.

Washington lleva a cabo regularmente ataques con drones contra AQPA, pero las operaciones en tierra o con helicópteros de ataque son mucho más inusuales.

Vacío de poder. Al-Qaeda y el grupo yihadista Estado Islámico (EI) aprovechan el vacío de poder en Yemen creado por un conflicto que dura ya dos años entre el gobierno y los rebeldes chiitas hutíes, operando en particular en el sur y sureste del país.

Las fuerzas leales al presidente Abd Rabo Mansur Hadi lanzaron ofensivas contra los yihadistas en el sur, pero éstos continúan activos en varias regiones.

En paralelo a la ofensiva de Estados Unidos contra los yihadistas, una coalición árabe-sunita, liderada por Arabia Saudí, respalda al presidente yemení, Abd Rabo Mansur Hadi.

Este domingo fue especialmente sangriento en el país. A unos 300 km del lugar de la operación contra al-Qaeda, 90 rebeldes y 19 soldados murieron en combates para controlar las zonas costeras en el mar Rojo, según fuentes militares y médicas.

Desde marzo del 2015, más de 7.400 personas han muerto en Yemen, de acuerdo con cifras aportadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según un coordinador humanitario de las Naciones Unidas, Jamie McGoldrick, unos 10.000 civiles han muerto en el conflicto.

LE PUEDE INTERESAR: ¿Qué pasó con el Estado Islámico en 2016?