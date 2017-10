Una masacre campesina en las montañas colombianas

El rastro estaba en el aire. El miércoles 11 de octubre, cuatro campesinos no perdían la fe de encontrar el origen del hedor que los guiaba; tenían la esperanza –la contradictoria esperanza, en todo caso; la agridulce esperanza– de que fueran los cuerpos muertos de sus compañeros.

Un frondoso bosque cubre la vereda de El Tandil, un extremo del territorio de Colombia, casi colindante con Ecuador, en el municipio de Tumaco. Los campesinos, todos ellos cocaleros –productores de hoja de coca–, se turnaban en asir una pala para mover tierra húmeda, convencidos de que bajo ella había cuerpos o, cuando menos restos.

“Uy, qué alegría sería si encontramos algo”, dijo uno de ellos, Elier Martínez, al New York Times ; el hombre, de 36 años, aprovechó una pausa para descansar y frotarse las manos sucias: excavar en busca de muertos es un oficio agotador.

No que ello fuera excusa para detenerse. No podían detenerse. No pueden detenerse. Bajar los brazos, siquiera por un instante, podría significar toda la diferencia entre encontrar justicia para los fallecidos y dejar impunes a los presuntos culpables; entre detener futuras masacres y tener que buscar más muertos ocultos entre la tierra mojada de Tumaco.

Una olla de presión

Una semana antes, el 5 de octubre, antes del mediodía, ráfagas de fusiles rompieron el aire por lo general calmo de la zona.

Durante la mañana, más de un millar de personas se congregó en las afueras de El Tandil, que forma parte de Tumaco, un importante puerto pesquero enclavado en el extremo occidental de Colombia, al que besa el Océano Pacífico.

Detallan medios colombianos que la multitud, integrada en su mayoría por cultivadores de coca, protestaba en contra de la erradicación forzada que el Ejército y la Policía Antinarcóticos venía adelantando en la zona durante los últimos cinco meses.

El conflicto se originó meses atrás, en mayo, cuando el gobierno colombiano creó el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso ilícito, cuyo objetivo es erradicar unas 50.000 hectáreas de sembradíos ilegales, al tiempo compensando a las 100.000 familias –pocas más, pocas menos– cuya subsistencia económica depende de ellos.

La promesa fue una lista de incentivos: dinero para invertir en nuevos cultivos, asistencia técnica, líneas especiales de crédito. En Tumaco, nada de ello se concretó. Los campesinos de El Tandil, de Puerto Rico y otras veredas ubicadas en los alrededores del río Mira dicen que el gobierno incumplió su oferta, establecida en el punto número cuatro del Acuerdo Final de Paz firmado con la antigua guerrilla de las Farc en La Habana.

El plan aquella mañana, antes de que volaran las balas, era armar un cordón humano para proteger los cultivos, que cubren 23.148 hectáreas en la región; en el departamento de Nariño, al que pertenece Tumaco, alcanzan las 42.627 hectáreas y, en toda Colombia, 146.000, de acuerdo con datos de las Naciones Unidas.

Ya en días previos hubo enfrentamientos con la fuerza pública; los dedos de las manos todavía alcanzaban para contar a los heridos, pero esa mañana los vientos soplaron diferente.

La resistencia

Lejos de la playa, montaña adentro, la vida es ingrata en Tumaco. Junto a los cultivos viven campesinos en condiciones precarias. En los caseríos, las humildes moradas se aglutinaban unas encima de las otras. El concreto es una ilusión distante: las casitas se sostienen por obra y gracia de las tablas y techos de lata que les dan forma. El acceso tampoco es fácil: toca navegar contracorriente a lo largo del río Mira.

Sus habitantes son, casi todos, víctimas indirectas de la guerra que azotó a Colombia durante décadas y cuyas réplicas no han dejado de sentirse, acuerdo de paz o no. Llegaron como desplazados por la violencia desde distintos puntos del país. Otros pobladores, hay que decirlo, llegaron atraídos por el comercio ilegal que, a fin de cuentas, apenas alcanza para sobrevivir.

Huérfanos de opciones, traicionados por las promesas gubernamentales, los campesinos no tuvieron otra opción más que defender lo suyo, aún si lo suyo es ilegal. No hay mayor aliciente al valor que el hambre. Cuando ante las filas de campesinos se colocaron policías con fusiles, no hubo cocalero que se echara atrás.

El termómetro del enfrentamiento se elevó sin freno, pero nadie estaba preparado para que las cosas fueran a más que los gritos, que la tensión. Nadie salvo uno de los hombres uniformados, uno que de acuerdo con testigos, parecía estar al mando. Ese hombre levantó su brazo. Era una orden que los suyos acataron de inmediato.

Fuego.

Fuego y caos

Caos.

El grupo de campesinos se desarticuló en segundos, huyendo como podía. Aquí y allá caían muertos y heridos; los sobrevivientes se internaban en la jungla, salvando la vida, temiendo la muerte. Corrían, gritaban, jadeaban, lloraban, imploraban piedad.

No la hubo. Los policías no abandonaron el lugar, incluso pasado el tiroteo. Los campesinos consiguieron evacuar a varios muertos y heridos hasta un claro cercano, donde se encontraba un puesto del ejército. Los soldados, incrédulos por lo que había ocurrido, intentaron socorrerlos, pero no hubo caso.

La noticia trascendió y obligó al Ministerio de Defensa a pronunciarse. El comunicado emitido afirmaba que en el lugar se encontraban varios miembros de un grupo disidente de las FARC que permanece en control del negocio de la coca. Dicha versión dice que los guerrilleros habrían arrojado bombas contra las policías, que se vieron obligados a responder. El Ministerio de Defensa se enfrentaba al recuento de los campesinos y convertía el pleito en un choque de palabras.

Una investigación de campo, sin embargo, se trajo abajo la tesis del gobierno. Allí, en Tumaco, no hubo bombas: solo balas de fusil y de una ametralladora M60, que fueron disparadas contra los campesinos armados apenas con palos y piedras.

La cifra oficial, hasta el momento, indica siete muertos y unos 50 heridos.

No hay otra forma de ponerlo: fue una masacre. Una carnicería.

Una sombra violenta

Los campesinos que cavaban días después del enfrentamiento, siguiendo el olor de los muertos, no encontrarían nada: ni cuerpos ni pruebas. Los policías tuvieron tiempo suficiente para limpiar la escena del crimen y recoger cualquier evidencia incriminatoria.

No que ello signifique que la paz haya regresado a Tumaco. Ni por asomo. El martes 17, dos semanas después de la masacre, fue encontrado el cuerpo asesinado de José Jair Cortés, un líder comunal de la zona.

Antes, el domingo 8, una comisión integrada por miembros de la Organización de Estados Americanos, Naciones Unidas, la Gobernación de Nariño y algunos periodistas viajó a la zona, pero fue repelido por granadas aturdidoras lanzadas por los policías.

Mientras las autoridades dijeron lamentar el hecho, la duda se erige cada vez más alta: ¿qué ocultaba la policía como para reaccionar de esa manera ante la presencia de organismos internacionales?