Una rama y una garrafa de agua permitieron a un mexicano sobrevivir entre escombros

Ciudad de México

La rama de un árbol protegió a un mecánico del derrumbe de un edificio donde murieron una docena de compañeros durante el sismo que remeció el centro de México la semana pasada. En otro caso, una bofetada en la cara despertó a un aturdido padre, que corrió a poner a salvo a su hija, herida de gravedad.

Vecinos, compañeros de trabajo y peatones liberaron a los afectados de las garras de la muerte y taxis, autos privados e incluso autocares los trasladaron hasta los hospitales.

Entre las interminables tragedias provocadas por el sismo de magnitud 7,1 que causó más de 300 muertos, hay increíbles historias de supervivencia.

Conrad Vázquez Martínez, un mecánico de 67 años, estaba en el tejado del laboratorio de cuatro plantas en el que trabajaba en el vecindario de Roma Norte, en la Ciudad de México, cuando la tierra comenzó a temblar a mediodía del 19 de setiembre.

"Cuando quise correr para ver a la gente, (el edificio) se colapsó detrás de mí", recordó Vázquez Martínez el miércoles, tendido en una cama del hospital Magdalena de las Salinas, donde se recupera de una cadera y una pierna rotas. "Corrí y corrí y de otro brinco llegué a la rama pegada al edificio".

En alguna ocasión había hablado con un compañero sobre esa rama. "El día que haya un problema aquí, por allí nos brincamos", relató. "Lamentablemente, era vieja y se rompió".

Pero Vázquez Martínez nunca se soltó de la rama, que resultó ser su salvavidas. Cayó a una más baja y de ahí a la vereda, delante de un edificio cercano, rompiéndose la cadera y una pierna. Y entonces ocurrió un segundo milagro: la barandilla de un balcón se desprendió sobre él protegiéndolo en parte del impacto directo de los escombros.

La rama del árbol, quien todavía llevaba agarrada con una mano, abrió un agujero entre los restos por el que pudo respirar.

Sobrevivir entre escombros. El balcón "tenía una malla" por lo que las placas de concreto no caían directamente sobre él, apuntó. Cuando los escombros dejaron de caer, "yo me esponjaba, pero cada vez las losas me asentaban más, me planchaban más. Cada vez sentía más pesada la losa".

Con la cara, la boca y la nariz llenas de escombros, Vázquez Martínez se dio cuenta de que el garrafón de agua que tenía en el tejado había caído cerca. "Dios es tan lindo, que hasta el agua me llegó".

Llamó y chifló, y finalmente, sus compañeros de trabajo lo encontraron y lo sacaron a la superficie.

"Perder a mis compañeros es lo que más me duele", dijo. "Mi ilusión era salir y salvar (a gente), pero no pude, fallé" .Pero sí hizo una cosa, expresó el mecánico recordando sus acciones en los primeros instantes del temblor: "Cerré el tanque de gas (...) una megabomba allí, posiblemente salvé a la colonia".

Fryda Medina, directora del hospital donde está siendo tratado, manifestó que el día del sismo los pacientes eran trasladados por voluntarios en autos privados y taxis. Dos heridos llegaron al centro en bus. Todo el personal, incluso los jubilados, se ofreció para trabajar durante la noche y en los días siguientes, cuando recibieron más de 300 heridos. Solo uno de ellos murió, agregó.

"Son en esos momentos que se siente el espíritu que tenemos en México, la solidaridad", declaró Medina en el hospital, gestioando por el Instituto Mexicano de Seguridad Social.

Hay otras historias increíbles de personas que burlaron a la muerte. El fotoperiodista estadounidense Wesley Bocxe y su esposa, Elizabeth, lograron subir al tejado de su edificio de apartamentos de 10 plantas al inicio del movimiento telúrico. Su esposa falleció cuando el inmueble se convirtió en una pila de escombros, pero Bocxe logró sobrevivir de algún modo a la caída, aunque sufrió heridas graves.