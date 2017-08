Violinista convertido en ícono de protestas en Venezuela será sometido a estudio médico

Caracas

Un joven músico e ícono de las protestas antigubernamentales en Venezuela, liberado tras pasar 19 días detenido en un destacamento militar, será sometido a una evaluación médica para verificar las supuestas lesiones que sufrió al ser apresado, informó el miércoles uno de sus defensores.

Los médicos examinarán el oído derecho de Wuilly Arteaga, conocido como el "violinista de las marchas", que sangró tras ser golpeado con su propio violín y con cascos de los guardias nacionales al momento de su detención, dijo Alfredo Romero, director de la organización humanitaria Foro Penal Venezolano.

Romero agregó a la emisora local Éxitos que Arteaga, de 23 años, fue "torturado" durante su arresto y que con un encendedor le quemaron "el pelo y los vellos de las piernas".

El activista precisó que las lesiones que sufrió el músico fueron verificadas por la Fiscalía General y registradas en un informe médico forense pero que las autoridades no permitieron que fuera evaluado por médicos durante su arresto.

The Associated Press solicitó a la Fiscalía General una reacción pero no hubo comentarios de momento.

Organizaciones locales e internacionales de derechos humanos y la Fiscalía General han expresado su preocupación por las denuncias de supuestos excesos que habrían cometido las fuerzas de seguridad en la contención de las protestas que llevan cuatro meses y han dejado al menos 123 muertos, casi 2.000 heridos y más de 1.000 detenidos.

Las autoridades rechazaron los cuestionamientos y acusaron a la oposición y a los manifestantes de realizar actos violentos para desestabilizar al gobierno. La oficialista Asamblea Constituyente creó una Comisión de la Verdad para investigar los sucesos de los últimos cuatro meses.

Arteaga fue arrestado el 27 de julio durante una marcha en el este de Caracas y trasladado a un destacamento de la Guardia Nacional donde permaneció recluido hasta la noche del martes, cuando salió en libertad condicional tras una solicitud de la Fiscalía General.

El joven músico alcanzó notoriedad tras aparecer en la primera fila de algunas marchas opositoras tocando su violín mientras los manifestantes se enfrentaban con las fuerzas de seguridad que lanzaban gases lacrimógenos y balas de goma.

Arteaga conmovió al país y generó múltiples reacciones en el exterior al aparecer llorando ante las cámaras luego de que un guardia nacional le destrozó las cuerdas y el puente de su violín y lo arrastró por el suelo mientras iba montado en una motocicleta.

Tras ese incidente numerosas personas en Venezuela y el exterior le obsequiaron violines a Arteaga e incluso la cantante colombiana Shakira le autografió uno de los instrumentos que le regalaron.

El músico realizó en junio una visita a Estados Unidos donde se reunió con congresistas de ese país.