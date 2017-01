Mundo | Latinoamérica

(Video) Ticos se manifiestan en San José por la defensa de los derechos de todos

La marcha de mujeres por la paz salió del edificio de Correos hacia la Plaza de la Cultura, en defensa de los derechos de todos. Una réplica de las manifestaciones de mujeres en varias ciudades del mundo denominado "Women´s rally for the rights of all".