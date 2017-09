Maduro amenaza a jefe parlamentario con castigo severo tras gira europea

Caracas

El presidente Nicolás Maduro amenazó con un castigo severo al jefe del Parlamento de mayoría opositora, Julio Borges, a quien acusó de promover una agresión contra Venezuela durante una gira por Europa que concluyó este jueves.

En un discurso ante la Asamblea Constituyente que rige el país con poderes absolutos, Maduro rechazó el periplo de Borges por Francia, España, Alemania y Reino Unido, y exigió juzgarlo por "traición a la Patria", delito castigado con cárcel.

"Aquí no hay intocables, que lo sepan los imperialistas del norte (Estados Unidos) y de Europa. Espero respuesta de los poderes, justicia, para que haya paz, soberanía, para que no haya impunidad", afirmó el mandatario.

Durante su gira, Borges recibió el respaldo del presidente francés, Emmanuel Macrón, el jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, la canciller alemana Angela Merkel, y la primera ministra británica, Theresa May.

"No me importa lo que diga la Merkel o la reina de Inglaterra, en Venezuela debe haber justicia. Aquí el Estado no lo manejan desde Londres, ni desde Madrid, ni desde Washington (...). Que hagan lo que quieran hacer, pero en Venezuela tiene que haber justicia severa", advirtió Maduro.

Tras la instalación de la Constituyente, el 4 de agosto, se intensificaron las medidas judiciales contra dirigentes opositores, varios de los cuales salieron del país.

Una "comisión de la verdad" que hace parte de dicha Asamblea investiga a varios líderes por "traición a la Patria", que prevé penas de 20 a 30 años de prisión.

Maduro acusó a Borges de impulsar un "bloqueo económico" junto con el presidente estadounidense, Donald Trump, quien decretó sanciones contra Venezuela que le impiden al gobierno y a la petrolera estatal PDVSA negociar nuevos bonos de deuda pública.

El presidente venezolano dijo que en los últimos días se concentró en preparar una respuesta a las medidas de Washington, que según calificadoras de riesgo han puesto al país petrolero en peligro de una cesación de pagos.

"Trump y Borges se han unido para un cruzada mundial contra la economía de usted, compatriota, contra la economía de Venezuela, al oxígeno financiero, económico y comercial del país", sostuvo Maduro, reiterando que el objetivo de Estados Unidos es apoderarse de la mayor reserva de crudo del mundo.