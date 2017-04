Policía impide con gases protesta de campesinos contra el canal en Nicaragua

Juigalpa, Nicaragua

Policías nicaragüenses armados con granadas lacrimógenas impidieron este sábado a miles de campesinos participar en una marcha de protesta en contra de la construcción de un canal interoceánico en la ciudad de Juigalpa, al este del país.

La Policía "nos cerró el paso por todas las vías, es lamentable lo que está viviendo Nicaragua", acusó la líder de los campesinos que se oponen a la construcción del canal, Francisca Ramírez.

Miles de campesinos que se oponen al proyecto canalero por temor a perder sus tierras salieron la tarde del viernes y la mañana de este sábado en camiones y autobueses desde sus comunidades hacia la ciudad de Juigalpa, departamento de Chontales.

Su avance fue bloqueado por la Policía, que se instaló en diferentes puntos de acceso, como El Tule, La Lechera, el puente de Ochomogo -este y sur del país- mientras que en algunas vías colocó troncos, denunció la abogada de los campesinos, Mónica López.

Según López, durante la movilización también fueron detenidos temporalmente al menos 20 manifestantes, pero la Policía no había confirmado aún la versión.

A los campesinos "no los dejaron entrar, venían como 15.000", dijo Cruz Mejía, uno de los pocos que logró llegar al puente "La Tonga" de Juigalpa, donde fueron rodeados durante varias horas de manera intimidante por un centenar de policías, constató AFP.

"Queremos pasar", gritaban los manifestantes. "Es nuestro derecho", reclamaban en medio de un tenso ambiente y bajo un ardiente sol.

La marcha contra el canal fue convocada por el Consejo por la Defensa de la Tierra, Lago y Soberanía, una organización que integran productores y campesinos ubicados en la zona del proyecto.

El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, entregó en junio de 2013 al consorcio Hong Kong Nicaragua Development Invesment (HKND), del chino Wang Jing, el derecho de construir un canal interoceánico de 278kilómetros en el sur del país.

"Ortega ladrón, traidor, vende patria", vociferaban los manifestantes.

"Pedimos la derogación de la concesión canalera" establecida en la ley 840, afirmó el productor José Sequeira, originario del municipio El Tule, departamento de Río San Juan (sur).

El proyecto, valorado en $50.000 millones, desplazaría entre 30.000 y 120.000 campesinos.

Temor por tierras. "Tengo miedo que me expropien", dijo Adolfo Jarquín, un agricultor de 56 años, quien es dueño de más de 100 hectáreas de tierras.

"La ley dice que si quieren expropiar mi tierra pueden hacerlo", reprochó el productor de granos Domingo Romero, de 65 años, quien posee 100 hectáreas de tierra en el municipio caribeño de Bueyes de los Buyes, por donde pasaría el canal .

La movilización recibió el apoyo de activistas de la oposición, principalmente de la disidencia sandinista, entre ellos el excomandante guerrillero y exmiembro de la dirigencia sandinista Henry Ruiz.

La ley canalera "es una entrega sin condiciones del país", manifestó , en alusión a los daños ecológicos del proyecto y la potestad que tendría la empresa china de adueñarse de las tierras que necesite para las obras.

Según un estudio publicado el año pasado por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), con sede en París, el canal facilitaría el acaparamiento de 2.900 km de tierras que serían expropiadas a precios irrisorios a campesinos e indígenas.

Francisca Ramírez expresó que desde que se anunció el proyecto del canal los campesinos "viven en zozobra", no tienen derecho a crédito en los bancos y las autoridades se niegan a realizar obras de desarrollo en sus municipios.

"En los bancos nos dicen que estamos en una zona roja que puede ser expropiada en cualquier momento", cuestionó Ramírez.

Asimismo, la dirigente campesina había dicho esta semana en rueda de prensa que el gobierno circulaba versiones desde diciembre pasado de que el proyecto del canal no podía avanzar por falta de dinero con el fin de desalentar las protestas, algo que tomó fuerza previo a la marcha de este fin de semana.

Según Ramírez, un enviado del gobierno al que identificó como Alcides Altamirano, dijo a los pobladores: "tranquilos, eso (del canal) no va, no hay dinero, no sigan marchando, no se anden arriesgando".