Luisa Ortega afirma tener pruebas de que Odebrecht financió campañas en Venezuela

San José

Luisa Ortega, la ex fiscala general destituida por la Asamblea Nacional Constituyente instalada por Nicolás Maduro, asegura que la firma brasileña Odebrecht otorgó dinero para financiar campañas políticas en Venezuela.

Así lo expuso durante una entrevista concedida a La Nación este martes, en San José.

Ortega, quien sostiene que sigue ejerciendo el cargo de fiscala y que seguirá con sus investigaciones, añadió que tiene pruebas bancarias y testimoniales de pagos de la constructora brasileña Odebrecht a Maduro y a Diosdado y Diosdado Cabello, uno de los hombres fuertes del chavismo, de parte de la constructora brasileña.

Ella llegó el lunes a Costa Rica, donde presentó denuncias contra el régimen de Nicolás Maduro, por amenazas a su vida, ante la Fiscalía costarricense y ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

-Usted dice tener pruebas fuertes de casos de corrupción, en el caso de Odebrecht, ¿qué tipo de evidencias son las que dice usted tener? ¿Son sobornos de Odebrecht como ha ocurrido en otros países?

-Sí. Tengo documentos que certifican depósitos hechos, tengo testimonios testigos que están protegidos, tengo información de algunas instituciones acerca de la relación mercantil, laboral, de algunas personas. En materia penal, la pesquisa tiene varios elementos y extrae todos los elementos y, cuando los concatena, todos tiene un resultado. A lo mejor un testimonio solo no aporta mucho, pero el testimonio con el documento, con la información de un organismo, todos adminiculados, da un resultado, eso es lo que yo tengo.

LEA: Exfiscala venezolana Luisa Ortega en Costa Rica: 'El silencio no es una opción, el costo es la muerte'

-¿Usted pudo reconstruir la ruta del dinero?

-Sí, en algunos casos. Por ejemplo, sabemos que una persona tiene depositados $70 millones en Abu Dabi, pero estamos buscando el banco y la cuenta.

"Tengo documentos que certifican depósitos hechos, testimonios, testigos protegidos, tengo información de instituciones sobre la relación mercantil, laboral, de personas"– Luisa Ortega.

-¿Cómo lo saben? ¿Por prueba testimonial?

-Claro, testimonial. Lo digo de una manera muy general, porque no puedo decir nada hasta que efectivamente el resultado dé la cuenta y el banco en Abu Dabi y la persona a nombre de quién está y después buscar la relación del testaferro, con la persona que se trata.

-¿Los movimientos se dieron dentro del sistema bancario venezolano o afuera?

-No, todos afuera. Lo que pasa es que algunas empresas constituidas en Venezuela crearon otras empresas fuera, así como un tipo holding, aunque en Venezuela no existe esta figura, pero se veía la relación: los mismos accionistas o el mismo nombre, entonces se relaciona también de esa manera.

-¿Los casos de Jorge Rodríguez, Jesse Chacón y Maximilien Sánchez, ellos tienen participación en el caso de Odebrecht?

-Sí.

-¿Cuál es la evidencia?

-Eso es parte de lo que yo le entregué a una de las fiscalías. Respecto a ellos no puedo dar mayores detalles, pero sí puedo asegurar que están relacionados con este caso. Odebrecht en Venezuela financió varias campañas, y quienes recibían los dineros para las campañas eran ellos.

-¿Para una o dos campañas o tres?

-Recibieron para campañas.

LEA: Exfiscala venezolana Luisa Ortega llega a Costa Rica para reunirse con el fiscal general Jorge Chavarría

-¿Sabe cuáles son?

-Sí, eso es parte de lo que no puedo decir en este momento.

-¿Pudo cursar solicitudes de información bancaria dentro de Venezuela en su posición de fiscal general?

-Todas las solicité y ninguna tuve respuesta. Mucha de la información la tenemos de forma no oficial, tengo copias de la información, pero no expedida oficialmente, porque oficialmente nunca se me dio.

-¿Desde cuándo tiene las pruebas de estas tres personas?

-Hace como 15 días o tres semanas, eso es reciente.

-¿Le dio alguna prueba a un fiscal de Estados Unidos?

-Sí, relacionada con Diosdado Cabello.

-¿Diosdado Cabello está relacionado con Odebrecht?

-Sí. A Odebrecht se le entregaron varias obras en Venezuela, 11 de las cuales están paralizadas, eso tiene que ver con la construcción de un tren en todo el país. Cuando Diosdado se involucra, el presidente del metro es Gustavo González López, quien actualmente es el director del Servicio Nacional de Inteligencia Bolivariana (Sebin), de la policía política y Diosdado Cabello era el gobernador del Estado Miranda.

"Hubo la construcción del metro por ese Estado también. En ese tiempo, Luis Alfredo Campos Cabello, su primo, era director del despacho de él y esta persona constituyó unas empresas en Venezuela, con otro primo de Diosdado, no sé si son hermanos, creo que son hermanos, los dos son Campos Cabello, y constituyen unas empresas en España con el mismo nombre TSE Arietis.

Y los pagos se hacían, como no podían recibir en la empresa de Venezuela, como no se podían recibir en divisas, lo hicieron a través de las empresas de España, le pagaron más de $100 millones a él. Tenemos evidencia que una de estas personas vive en España, Luis Campos Cabello".

LEA: Canciller de Costa Rica: 'El régimen de Nicolás Maduro es totalitario'

-¿Todo esto está documentado incluso con las transferencias bancarias?

-Sí, sí.

-¿Esto se lo entregó a un fiscal de Estados Unidos?

Yo no, se lo entregaron los fiscales que tenían esas pruebas en las manos. Hubo un grupo que salimos de Venezuela, entre ellos, directores y fiscales, el director contra la corrupción, el fiscal de corrupción, que estaba investigando este caso. Todos ellos salieron, y bueno, me entregaron eso a mí, entonces yo dije que lo entregáramos a algunos fiscales porque qué vamos a hacer nosotros con eso. Y todavía seguimos entregando pruebas que tenemos en las manos.

-¿Faltan denuncias por hacer en este recorrido de países que está realizando?

-Claro, estoy dosificando las denuncias.

-Otra sociedad que usted mencionó, Contextus Comunicación Corporativa, esta sustracción que usted habla del fisco, ¿de dónde proviene?

-Pagos que se hicieron. En este caso, esta empresa, Mónica Ortigoza Villasmil, ella es esposa de Alejandro Escarrá Gil. ¿Ha oído hablar de Hernán Escarrá? Es constituyente, él recientemente fue sancionado por el gobierno de Estados Unidos, y me dijeron que está siendo investigado en Estados Unidos por las propiedades que tiene allá. Tengo pruebas de esta empresa de Mónica Ortigoza, y que dicen ese elemento de prueba estamos averiguándolo, pero necesito tener ese conducto que me demuestre que efectivamente es así.

"Ellos también recibieron dinero de Odebrecht, nosotros presumimos que tienen que ver con Hernán Escarrá, que compremeten a Hernán Escarrá, lo que sí comprometen es al presidente de la República, eso sí tenemos la prueba".

-¿Cuál es la prueba?

-Documental.

-¿Bancaria?

-Sí.

-¿Es un pago por una obra específica o por un conjunto de obras?

-Por un conjunto de obras. No tengo el número exacto que se contrataron con Odebrecht. Venezuela desembolsó $30.000 millones para pagar a Odebrecht.

-¿La Fiscalía brasileña pudo aportarle alguna información sobre eso?

-Sí, pero lo que nos aportó Brasil tuvimos que firmar un acuerdo de sigilo o de reserva, o sea, yo no puedo hablar de eso. Es un compromiso que se hace para no arriesgar la investigación. No se puede informar públicamente para no advertir a quien se está investigando.

-¿Pero usted sí sostiene que tiene prueba bancaria de que parte de este dinero de esta empresa Contextus iba dirigido al presidente Maduro?

-No siempre es la prueba bancaria, porque nunca va a llegar a las arcas de él.

-¿Con un testaferro?

-Claro.

-¿Prueba testimonial?

-Sí, entre ellos.

LEA: 10 frases de denuncia de la exfiscala general destituida en Venezuela

-¿Usted se sigue considerando la fiscala general en ejercicio de Venezuela y de todos los fiscales que se fueron?

-Sí, y yo creo que muchos fiscales que se fueron también consideran que yo soy la fiscal general.

-Usted va a seguir adelante con estas investigaciones, pero cómo ejercer si está fuera, casi en una condición de exilio.

-Lo estoy haciendo. Estoy solicitando información, estoy pidiendo congelación de cuentas en otros países.

-¿Pueden las fiscalías de otros países latinoamericanos imputar funcionarios venezolanos?

-Claro. Voy a hablar del caso de Venezuela. Yo estaba investigando allá en Venezuela el caso de Odebrecht. Si de las actas procesales surgen elementos que comprometen a cualquier funcionario de otro país, yo perfectamente lo hubiese imputado, lo hubiese citado para imputar, o le hubiese pedido privativa de libertad si habían elementos. Hay un nombre que ahora no recuerdo, que yo le pedí orden de captura, relacionado con Odebrecht, que no era un funcionario público, era un particular y no era venezolano. Lo que quiero decir es que cualquier país que tenga elementos que comprometan la responsabilidad de un funcionario de otro país y las tiene en sus manos, no es que puede, está en el deber de hacerlo.

-¿Tuvo acceso a algún testimonio de un alto funcionario de Odebrecht que hablara sobre los pagos a funcionarios venezolanos?

-Sí, también.

-¿Ante ustedes o ante Brasil?

-Eso es parte de la investigación.