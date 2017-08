Líder chavista desestima denuncia de exfiscala venezolana por caso Odebrecht

Caracas

El poderoso líder chavista, Diosdado Cabello, consideró falsas las acusaciones en su contra por parte de la destituida fiscal venezolana, Luisa Ortega, quien aseguró este miércoles en Brasil que el asambleísta recibió $100 millones de Odebrecht.

"Son mentirosos, son falsos. Lo he dicho una y un millón de veces: lo que tengan de mí, investíguenme. Ya no puedes investigar a nadie porque no eres fiscal", dijo Cabello en su programa de televisión semanal.

El asambleísta se preguntó por qué Ortega no presentó antes de salir de Venezuela las supuestas pruebas de corrupción que tiene contra altos funcionarios del gobierno, incluido el presidente Nicolás Maduro.

"Se va a decir que Nicolás es dueño de no sé qué de los Clap (programa estatal de importación y distribución de alimentos). ¿Por qué no investigaste cuando eras fiscal, mi reina? Pareciera que está loca", añadió.

Cabello aseguró además que "la cuenta" de Ortega no cuadra, pues según la delación de Marcelo Odebecht, expresidente de la constructora, los supuestos sobornos que pagó esa compañía en Venezuela ascienden a 98 millones de dólares y ella afirmó que solo al asambleísta le dieron 100 millones.

Ortega aseguró, desde una cumbre de procuradores en Brasilia adonde llegó este miércoles, que a Cabello le depositaron el dinero "en una empresa española denominada (...) TSE Arietis, cuyos propietarios son sus primos, Luis Alfredo Campos Cabello y Jesús Campos Cabello".

El dirigente aseveró que no hay presos por las investigaciones de corrupción de Ortega porque los culpables fueron extorsionados por su esposo, el diputado chavista Germán Ferrer.

Según Cabello, Ferrer dirigía una "red de extorsión" desde el Ministerio Público, cuando su esposa era la titular.

Ortega y Ferrer llegaron el viernes a Bogotá denunciando persecución política del gobierno de Maduro, que anunció pedirá su captura a Interpol.

La exfiscal rompió con Maduro a finales de marzo tras denunciar como una "ruptura del orden constitucional" decisiones con las que el máximo tribunal se adjudicó las funciones del Parlamento, de mayoría opositora.

Luego se volvió férrea adversaria de la Asamblea Constituyente de Maduro, cuya primera decisión fue destituirla.