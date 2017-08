Cancelan gira de orquesta venezolana en EE.UU. tras críticas de Maduro al director Dudamel

Caracas

En medio de las tensiones con el gobierno de Nicolás Maduro, el afamado director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel lamentó el lunes la cancelación de una gira de conciertos por cuatro ciudades de Estados Unidos con la Orquesta Nacional Juvenil de Venezuela.

La cancelación se produjo luego que el presidente Maduro fustigó la posición crítica adoptada por Dudamel por la represión de su gobierno en contra de manifestantes opositores.

La gira de Dudamel con la orquesta juvenil iba a comenzar el 9 de septiembre cerca de Washington antes de continuar en Chicago, Los Ángeles y San Francisco.

"Me rompe el corazón la cancelación de la gira por cuatro ciudades estadounidenses de la Orquesta Nacional Juvenil de Venezuela", dijo el director musical de la Filarmónica de Los Ángeles a través de su cuenta de Twitter.

"Mi sueño de tocar junto a estos maravillosos jóvenes músicos no se podrá hacer realidad" en esta ocasión, expresó Dudamel, y afirmó que seguirá "luchando por una Venezuela y un mundo mejor".

Dudamel sigue liderando la Sinfónica Simón Bolívar en su país y en giras alrededor del mundo.

No mencionó los motivos de la cancelación, pero esta se produjo después de que Maduro le solicitó que no lo atacara y afirmó el músico que ha sido engañado por los enemigos de Venezuela para que critique su administración, que durante años ha sido una de las mayores promotoras del programa de educación musical conocido como El Sistema.

Dudamel, quien ha fungido como director de El Sistema por más de tres lustros, es el astro más grande que ha emergido de ese programa gubernamental creado en 1975.

Los gobiernos sucesivos le han dado un millonario apoyo financiero, particularmente en los últimos 15 años. Conecta a cientos de miles de venezolanos, en su mayoría pobres, con la música clásica.

El músico tiene en agenda una visita a China con otra orquesta del gobierno. Voceros de El Sistema y del gobierno venezolano no respondieron de inmediato solicitudes de comentarios de The Associated Press.

La semana pasada en una alocución, Maduro le dio a Dudamel la bienvenida a la política pero le pidió que actúe "con ética".

"No te dejes engañar y no ataques a quien ha sido el artífice de la expansión de este movimiento hermoso de niños, niñas y jóvenes " en la educación musical, dijo el mandatario.

Dudamel, que nunca apoyó de manera clara y expresa los gobiernos socialistas de Maduro o su predecesor, el fallecido Hugo Chávez, por años fue blanco de severas críticas de opositores por no pronunciarse por los problemas que agobian a los venezolanos.

Eso cambió en abril cuando pidió a Maduro que escuche a los manifestantes que salieron masivamente a las calles a protestar en su contra e instó a los líderes políticos en general a que busquen los caminos para resolver la crisis que se agudizó en meses recientes. Entre abril y julio las protestas han dejado al menos 123 muertos y casi 2.000 heridos.

En julio, el director también se sumó a los críticos de un proceso para elegir una Asamblea Constituyente, que este mes se instaló con el propósito de escribir una nueva carta magna, y que entre sus primeros actos oficiales se atribuyó poderes por encima de otras ramas del poder, incluido el Congreso, dominado abrumadoramente por la oposición.