Expresidente peruano Alan García investigado en caso Odebrecht

Lima

La Fiscalía peruana investiga de manera preliminar al expresidente Alan García por su presunta relación en actos de corrupción que favorecieron a la empresa brasileña Odebrecht para obtener la construcción del Metro de la capital.

Una fuente de la Fiscalía, que no tiene autorización para hablar de forma pública, dijo el viernes a The Associated Press que García podría ser citado para declarar "en algún momento", aunque no precisó una fecha exacta. La investigación dirigida por el fiscal Hamilton Castro se inició tras la solicitud de la Procuraduría Anticorrupción, que defiende los intereses estatales.

El exmandatario, quien ahora vive en España, escribió en su cuenta de Twitter: "Si el Fiscal lo cree conveniente, saludo toda investigación y acudiré a toda citación para colaborar". Y añadió en otro tuit: "como abogado, veo natural que, ante la denuncia de Procuradora, el Fiscal inicie investigación".

En diciembre pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Odebrecht reconoció que pagó $29 millones a funcionarios peruanos para lograr diversos contratos durante los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.

En un acuerdo de culpabilidad ante una corte de Nueva York, Odebrecht detalló que participó de una licitación en el gobierno de García para ganar la construcción del Metro, que ganó tras pagar 1,4 millones de dólares a un alto funcionario y miembros del comité de la subasta.

Cuatro funcionarios del segundo gobierno de García están encarcelados de forma preventiva por presuntamente haber recibido sobornos de Odebrecht para obtener la licitación que les permitió ganar la construcción del Metro. García también gobernó entre 1985-1990.

El caso Odebrecht ha salpicado a la élite política peruana. Otro expresidente, Alejandro Toledo, está prófugo de la Justicia por acusaciones de haber recibido sobornos de la empresa brasileña para obtener la licitación de una vía clave que une Brasil con Perú.

El viernes, el actual presidente, Pedro Kuczynski, fue interrogado como testigo del caso por el que se investiga a Toledo. Kuczynski, quien no tiene ninguna acusación, fue ministro de Economía de Toledo y participó en el 2005 de un comité que otorgó la licitación de la vía clave otorgada a Odebrecht.