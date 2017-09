Citan a esposa de opositor Leopoldo López tras decomiso de alta suma de dinero

Caracas

Lilian Tintori, esposa del opositor preso Leopoldo López, denunció este viernes que fue citada a una audiencia de imputación luego de que la policía le confiscara una elevada suma de dinero.

"Me presenté frente al CICPC (policía científica) para declarar sobre los hechos de mi camioneta. Estando ahí, a punto de empezar a declarar, llegó esto: me imputan en un tribunal", dijo Tintori en un video publicado en Twitter, en el que mostró la citación.

A la esposa de López –el más emblemático de los opositores detenidos– el CICPC le decomisó el pasado martes 205 millones de bolívares (más de $61.000 al cambio oficial) en un vehículo de su propiedad.

El documento de un juzgado de Caracas, al que tuvo acceso la AFP, fija la audiencia para el próximo martes y no precisa qué delitos podrían imputarle.

"Están haciendo de un caso personal un escándalo donde no lo hay. No es delito tener dinero en efectivo en tu camioneta, en tu casa. Yo no soy funcionaria pública", expresó Tintori.

La esposa de López reiteró que el dinero es suyo y estaba destinado para emergencias familiares. "Entre esas, la hospitalización de mi abuela de 100 años, quien no tiene seguro por tener 100 años, y me he dedicado a cubrir sus gastos", sostuvo.

En el auto estaba un familiar de López, según la fiscalía, que abrió una investigación.

El caso ha generado controversia en Venezuela, donde algunos cuestionan que Tintori tuviera una suma tan alta cuando cualquier otro ciudadano apenas puede hacer retiros bancarios de 30.000 bolívares diarios.

La Fiscalía informó en un boletín que imputó a dos empleados del privado Banco Occidental de Descuento "por su presunta vinculación con la distracción de recursos de una institución bancaria en provecho de un tercero".

Los hombres deben presentarse cada 15 días ante un tribunal de Caracas y no pueden salir de Venezuela.

Sumido en una grave crisis económica, el país vive por estos días una escasez de efectivo que incluso ha llevado a que pensionados reciban sus pagos por partes, y a que comerciantes informales ofrezcan efectivo a cambio de una comisión.

López fue puesto bajo detención domiciliaria el 8 de julio, luego de pasar tres años y cinco meses en la cárcel militar de Ramo Verde, en las afueras de Caracas.

El dirigente cumple una condena de casi 14 años de cárcel, acusado de instigar a la violencia en protestas contra Maduro que dejaron 43 muertos en 2014.