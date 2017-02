Cerca de 1,4 millones de hogares sin agua en Chile

Daños por fuertes lluvias

Santiago

Cerca de 1,4 millones de hogares de Santiago resultaron afectados este domingo por un corte de agua producto de fuertes lluvias en tres regiones del centro de Chile que han dejado cuatro muertos y siete desaparecidos, informaron las autoridades.

Las lluvias, que comenzaron el sábado, provocaron deslizamientos de tierra y escombros que cayeron sobre el río Maipo, el cual abastece a la mayoría de Santiago, lo que causó gran turbiedad en sus aguas y llevó a las autoridades a interrumpir el servicio.

"Estamos hablando de 1,4 millones de hogares que se encuentran afectados por este corte de agua, el cual será total o parcial en 30 comunas de Santiago", declaró el intendente Claudio Orrego en una conferencia de prensa.

El corte afecta a más de 60% de la población de la capital chilena, de unos 6,5 millones de habitantes. Muchos salieron a las calles con baldes y ollas para recolectar agua en uno de los 60 puntos de abastecimiento que dispuso la autoridad regional para paliar la situación.

Los supermercados se llenaron de personas que arrancaron las botellas y botellones de agua desde los anaqueles para asegurarse su provisión ya que la restitución del servicio es un misterio.

"No sabemos cuándo se va a restaurar el servicio. Mientras no baje la turbiedad del río Maipo no podemos garantizar el restablecimiento del agua", manifestó Orrego.

Las autoridades indicaron que los locales comerciales y restaurantes que no cuenten con agua potable deben mantenerse cerrados, mientras que los colegios de Santiago deberán cancelar el inicio de clases previsto para el lunes.

Las lluvias también causaron crecidas de ríos en la región de Antofagasta, en el norte chileno, y en la turística localidad de San Pedro de Atacama se registraron aluviones.

En abril del 2016, precipitaciones golpearon a Santiago y dejaron tres muertos y masivos cortes de agua.