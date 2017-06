Arrestan en Brasilia a exasesor de Michel Temer filmado con maleta llena de dinero

Brasilia

La crisis política brasileña dio este sábado un nuevo giro con el arresto de un hombre de confianza del presidente Michel Temer, en vísperas del inicio de un juicio en el tribunal electoral que podría anular su mandato.

El exdiputado Rodrigo Rocha Loures, filmado con una maleta repleta de dinero, fue detenido en Brasilia pocas horas después de perder su inmunidad parlamentaria.

El político, de 50 años, era hasta mediados de mes uno de los más cercanos asesores de Temer y los analistas estiman que si llegase a un acuerdo de "delación premiada" con la justicia, podría asestar un golpe de gracia al debilitado mandatario conservador.

De acuerdo con las revelaciones de ejecutivos del gigante cárnico JBS, Rocha Loures habría sido designado directamente por Temer para recibir sobornos de la empresa, la cual buscaba obtener favores de ministerios del Estado brasileño. El asesor del presidente fue filmado en marzo cargando una maleta con 500.000 reales (unos 150.000 dólares).

Según allegados del exasesor citados por la prensa, la esposa del político, embarazada de ocho meses, presiona para que su marido declare, pero otros miembros de su familia se oponen a ello.

LEA: Presidente brasileño Michel Temer enfrentará juicio por abusos de poder la próxima semana

Cercano a Temer.

Temer reiteró esta semana que consideraba a su exasesor un hombre "decente" y desestimó el riesgo de una "delación premiada", un instrumento que permitió sentar en el banquillo a centenas de políticos y empresarios en el marco de la operación Lava Jato sobre la red de sobornos en Petrobras.

"Dudo que (Rocha Loures) haga una delación. Dudo que me denuncie. Primero, porque no sería verdad. Segundo, porque conociéndolo, me parece difícil que haga eso", dijo Temer en una entrevista con el semanario ISTOÉ.

En otra entrevista, publicada este sábado por Veja, Temer afirmó que Rocha Loures pudo haber sido "víctima de una armadilla".

Temer se encuentra en el ojo del huracán tras la divulgación, el 17 de mayo, de una grabación en la que parece aprobar el pago de sobornos, durante una conversación con Joesley Batista, uno de los dueños de JBS.

El caso valió la apertura de una investigación contra Temer y Rocha Loures en la Corte Suprema por corrupción pasiva, obstrucción a la justicia y organización criminal.

El episodio se produce sólo días antes de la apertura, el martes 6, de un juicio en la corte electoral por abusos de poder y financiación ilegal de la campaña del 2014, que podría costarle el cargo a Temer.

En esos comicios resultó reelecta la fórmula Dilma Roussef-Michel Temer. Pero Rousseff, del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) fue destituida dos años después por el Congreso, lo cual permitió el acceso al poder de su exaliado, a quien acusó de "golpista".