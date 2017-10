UE y Reino Unido reanudan negociaciones del 'brexit' entre acusaciones

Bruselas

Europeos y británicos se lanzaron mutuamente la "pelota" de la responsabilidad sobre el avance de las negociaciones del brexit, antes del inicio este lunes de una crucial ronda que podría abrir la puerta a discutir un futuro acuerdo comercial entre ambos.

"No es exactamente un juego de pelota, pero la pelota está totalmente en el campo de Reino Unido", afirmó este lunes el vocero de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, en respuesta a unas declaraciones de la primera ministra británica, Theresa May.

La quinta ronda de negociación, que comienza el lunes por la tarde, es decisiva en el calendario del brexit, máxime cuando los europeos querían confirmar la próxima semana "progresos suficientes" en las discusiones para poder así empezar a discutir las futuras relaciones, como quiere Londres.

Sin embargo, el titular de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, dijo recientemente que solo un "milagro" antes de la cumbre de octubre podría lograr los avances necesarios en la cuestión financiera, en el futuro de la frontera en la isla de Irlanda y en la situación de los derechos de los ciudadanos tras el brexit.

May, que enfrenta una rebelión en las filas de su Partido Conservador contra su liderazgo, tiene previsto expresar este lunes ante el Parlamento su "optimismo" sobre una "respuesta positiva" de los 27, según su oficina. "La pelota está en su campo", agregó, instando a los europeos a ser "flexibles".

Su optimismo, no obstante, podría quedar en agua de borrajas. Contrariamente a la "buena dinámica" de la anterior ronda, las discusiones se reanudan este lunes sin el tradicional encuentro entre el jefe de negociación británico, David Davis, y su par europeo, Michel Barnier.

Barnier recordó a principios de octubre ante el Parlamento Europeo que "todavía" no habían alcanzado "los progresos suficientes para iniciar con confianza la segunda fase" que abordaría un "eventual período de transición" y el marco de la futura relación, incluido un acuerdo de libre comercio.

El negociador europeo explicó que existen "serias diferencias" sobre la factura que debe pagar Londres por sus compromisos adquiridos como miembro de la UE. Según fuentes europeas, el monto total sería de entre 60.000 y 100.000 millones de euros.

Sin embargo, Londres no presentó ninguna cifra y se muestra reticente, por el momento, a cerrar un método de cálculo con los europeos, supeditando la cuestión financiera al inicio de las discusiones sobre un futuro acuerdo comercial.

Otra de las diferencias a resolver es cómo garantizar los derechos de los ciudadanos europeos en Reino Unido. La UE considera que la jurisdicción competente es el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), algo que los británicos rechazan de plano.

El porvenir del desenlace de las negociaciones del brexit no pasa, no obstante, solo por las salas de negociación en Bruselas, sino por la formación de May en Londres, donde la sombra de su ministro de Asuntos Exteriores, Boris Johnson, parece alargada.

El discurso de una primera ministra debilitada durante el congreso conservador se vio interrumpido por una humorista que vino a entregarle en mano una carta de despido "de parte de Boris Johnson", que desafía su liderazgo abogando por un brexit más "duro".

"Las declaraciones de Johnson (...) durante la conferencia del Partido Conservador condenaron la idea de una solución (sobre el avance de las negociaciones del brexit) en el Consejo Europeo de octubre, estima Mujtaba Rahman, analista del centro de reflexión Eurasia, para quien el canciller "socava la confianza de los 27".

Para un diplomático europeo, "el problema de May es que siempre debe hablar ante dos auditorios a la vez: el ala 'brexit duro' de su partido que ella debe tranquilizar y los europeos, a quienes debe garantizar que se integra en una dinámica de negociación".

El tiempo apremia para intentar lograr una marcha negociada. De cumplirse los plazos, Reino Unido se convertirá en el primer país del bloque en abandonar el proyecto europeo a fines de marzo del 2019 y ambas partes deben todavía confirmar sus avances en la primera fase.