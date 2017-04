Reino Unido no cederá soberanía de Gibraltar sin el acuerdo de sus habitantes

Disputa con España entra en juego en negociaciones sobre el 'brexit'

Territorio 'no está en venta', advierte el canciller británico, Boris Johnson

Londres

La primera ministra británica, Theresa May, afirmó este domingo que Londres no cederá "nunca" la soberanía sobre Gibraltar sin el acuerdo de la población de este territorio en el sur de España, según un comunicado de Downing Street.

En una entrevista telefónica con el jefe del Gobierno gibraltareño, Fabian Picardo, May afirmó que no cerraría "nunca un acuerdo que dejara a los habitantes de Gibraltar bajo otra soberanía sin su voluntad libre y democráticamente expresadas", señaló el comunicado.

"La primera ministra ha dicho que seguirá totalmente comprometida para trabajar con Gibraltar para obtener el mejor resultado posible sobre el brexit (salida del Reino Unido de la Unión Europea), y que seguirá incluyéndola plenamente en el proceso" de negociaciones, añadieron los servicios de May.

Condición. La Unión Europea (UE) estableció dentro de las directrices de negociación del brexit que España tendría que dar su beneplácito a cualquier acuerdo entre el bloque y el Reino Unido que pueda aplicarse a Gibraltar.

Esto significa que Madrid puede bloquear el acceso del enclave a todo acuerdo comercial que Londres negocie con la UE, advierten los políticos del peñón, que se oponen a esta medida.

En un comunicado emitido el viernes, Picardo tachó el texto de la UE de "discriminatorio" e "inútil". "Es un intento vergonzoso por parte de España de manipular al Consejo Europeo para sus propios intereses políticos", agregó el jefe del Gobierno gibraltareño.

'No está en venta'. Por su parte, el ministro británico de Relaciones Exteriores, Boris Johnson, advirtió el domingo de que Gibraltar "no está en venta".

"Gibraltar no está en venta. No puede regatearse con él, no será vendido a precio de saldo", escribió en el dominical Sunday Telegraph.

La política del Gobierno británico "sigue fija y firme. La soberanía de Gibraltar no puede cambiar sin el consentimiento expreso de Reino Unido y del pueblo de Gibraltar ", insistió Johnson, recordando que el estatuto del enclave se ha mantenido inalterado desde 1713.

"No hubo ningún cambio cuando Reino Unido ingresó en el mercado único (europeo) en 1973, cuando España todavía no era miembro. No tiene que ser diferente ahora", consideró.

El pequeño territorio de siete kilómetros cuadrados, con una población de 33.000 habitantes, fue cedido por al Reino Unido en 1713 en el marco del Tratado de Utrecht tras la guerra de sucesión española, y desde entonces ha sido objeto de no pocos roces e incidentes entre ambos países.

El dictador Francisco Franco cerró la frontera en 1969 y el libre paso entre los dos lados no se restableció plenamente hasta 1985, diez años después de su muerte.

Madrid, por su parte, ha tratado de despejar temores. El ministro de Exteriores español, Alfonso Dastis, afirmó en una entrevista publicada el domingo que España no tiene intención de cerrar su frontera con Gibraltar después de que Reino Unido abandone la Unión Europea (UE).

"La intención no es cerrar la verja: la idea es que los españoles que viven en el Campo de Gibraltar y trabajan en Gibraltar sigan haciendo lo mismo", aseguró Dastis al diario El País.

Unas 10.000 personas entran diariamente a trabajar en el peñón, que depende de su pequeña frontera con España para comerciar y recibir visitantes y trabajadores.

En octubre del 2016, Madrid propuso al Reino Unido compartir la soberanía sobre Gibraltar para que el territorio pueda permanecer en la UE tras el brexit. Semejante oferta ya se sometió a referendo en el enclave en el 2002 y fue rechazada por la población.