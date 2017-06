El Reino Unido recordará a las víctimas del atentado con un minuto de silencio

Londres

El Reino Unido recordará este martes a las víctimas del atentado de Londres, guardando un minuto de silencio a las 11a .m. a dos días de las elecciones, mientras surgen cuestionamientos sobre la política de seguridad a medida que avanza la investigación.

Las banderas ondearán a media asta y el país se sumirá en el silencio para honrar a las siete personas que murieron en el atentado, reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico.

Desafiando al miedo, decenas de personas se habían reunido el lunes en los jardines de Potter Field, cerca del ayuntamiento.

En una ceremonia muy breve, el alcalde laborista Sadiq Khan, denunció el extremismo y se declaró como un "británico, musulmán y patriota".

"A aquellos enfermos y perversos extremistas que cometieron estos crímenes de odio, les digo que vamos a derrotarlos. No van a ganar", afirmó el alcalde, tocado por una polémica lanzada por el presidente estadounidense, Donald Trump, tras el ataque.

Donald Trump reiteró este lunes sus críticas a Khan de haber restado trascendencia a la amenaza terrorista, ya que el alcalde había advertido a los londinenses que no debían alarmarse ante una mayor presencia de la policía luego de los ataques.

"No vamos a dejar que nadie, ni siquiera Donald Trump, divida a nuestras comunidades", dijo a la BBC Khan.

El lunes se conoció la identidad de dos de los tres atacantes que sembraron el pánico en la noche del sábado en Londres. En tanto, 12 personas que habían sido detenidas fueron liberadas sin cargos.

La policía difundió las fotos de Butt, que tenía 27 años, y de Redouane, que tenía 30 y usaba también el nombre de Rachid Elkhdar. Ambos vivían en el barrio de Barking, en el este de Londres.

"Khuram Shazad Butt era conocido por la policía y el MI5. Sin embargo, no había información que sugiriera que el ataque estaba siendo planificado", informó la policía metropolitana.

Este anuncio generó una ola de críticas.

"Hubo algunas alarmas que saltaron, sin duda en el caso de Butt", dijo a la BBC Michael Clarke, experto en defensa del centro RUSI.

El ataque del sábado se produjo menos de dos semanas después del atentado contra el Manchester Arena a la salida de un concierto de Ariana Grande, en el que murieron 22 personas.

Dos meses antes el 22 de marzo cerca del Parlamento, un hombre atropelló a la gente que cruzaba el puente de Westminster y luego acuchilló a un policía, con balance de cinco muertos.

"Sin duda con Abedi en Mánchester (autor) y ahora con Butt, parece que hubo algunos indicadores que fueron ignorados y creo que es muy preocupante", agregó el experto.

El nombre de Butt aparecía mencionado en un documental de Channel 4 titulado "Los yihadistas de la puerta de al lado" y muchas personas de su entorno habían denunciado su comportamiento.

"¿Por qué no pararon al yihadista de la TV?", tituló el diario The Sun en su página central. El periódico The Daily Mirror, más comedido se preguntó: "¿Entonces cómo se les pudo escapar?".

En una entrevista, la televisión ITV le preguntó al líder laborista Jeremy Corbyn si apoyaba los llamados a que la primera ministra conservadora, Theresa May, dimita por los recortes en seguridad cuando era ministra del Interior.

"Por supuesto que lo haría", "nunca tendríamos que haber reducido el número de policías", dijo el líder opositor.

Entre 2009 y 2016, el número de agentes de policía bajó en 20.000 plazas, un recorte del 14%, según estimaciones del centro independiente Institute for Fiscal Studies.

"Lo que se pierde, al recortar el número de policías, como lo hicieron, es la inteligencia a nivel comunitario", explicó Clarke.

Corbyn prometió contratar a miles de policías para los barrios, afirmando que un enfoque dirigido a la base reduciría el crimen y la radicalización.

May por su parte insistir en que la policía de Londres está satisfecha con sus recursos y que los presupuestos de la lucha antiterrorista se han mantenido.