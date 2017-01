Corte Constitucional de Alemania rechaza pedido para prohibir partido ultraderechista

Segunda demanda que no encuentra eco

Poco peso político no permite pensar que pueda tener éxito, arguye el tribunal

Karlsruhe, Alemania

La Corte Constitucional alemana anunció este martes que rechazaba la demanda de prohibición del partido ultraderechista, el NPD, alegando los pocos seguidores que tiene, en un contexto en el que la derecha antiinmigración está en plena expansión.

"La demanda fue desestimada", informó el presidente de la corte, Andreas Vosskuhle, quien añadió que "por unanimidad, la segunda cámara consideró que aunque el NPD (Partido Nacionaldemócrata de Alemania) tiene objetivos anticonstitucionales, actualmente no hay elementos concretos de peso que dejen pensar que la acción (del partido) tendrá éxito".

La demanda de prohibición, la segunda en fracasar después de la del 2003, fue presentada por la Cámara Alta del Parlamento alemán, el Bundesrat, en el 2013 tras descubrir dos años antes una serie de asesinatos racistas cometidos por tres militantes neonazis de un grupo llamado Clandestinidad Nacionalsocialista (NSU), cercano al NPD.

El gobierno de Ángela Merkel, aunque apoyó la iniciativa, no formó parte de la demanda.

¿Por qué no? Los jueces consideraron que a pesar de "la relación con el nacionalsocialismo" y que el NPD busca un "Estado autoritario basado en una comunidad definida étnicamente", no existía una razón para prohibir el movimiento puesto que no tiene "alcance" real.

Asimismo, el comportamiento de sus militantes, algunos de ellos violentos, no representa una amenaza para los fundamentos de la República federal y no supone "un problema constitucional, sino un problema que debe ser tratado por la Policía y la Justicia".

Ultranacionalista, el NPD defiende una " Alemania para los alemanes" y menciona en su programa "la supervivencia y el mantenimiento del pueblo alemán en su espacio vital heredero de Europa central", unos términos que recuerdan el vocabulario nazi.

La decisión del martes suscitó el rechazo del Comité Internacional Auschwitz que denunció en un comunicado un "día trágico para la democracia".

Los jueces han enviado "una señal desastrosa a Europa donde los populistas de derecha y los extremistas de derecha encontraron puntos en común e intentan transformar el miedo y la inseguridad de la gente en odio y agresión", alertó el comité.

Grupo minúsculo. El tribunal admitió, por su parte, que su decisión puede "irritar", pero alegó el reducido público del NPD para justificarla.

Fundado en 1964, el partido cuenta con menos de 6.000 miembros. El año pasado, perdió a sus últimos representantes en un parlamento regional y actualmente solo tiene un escaño significativo, un diputado europeo elegido en el 2014, Udo Voigt.

El movimiento, que ha sido a menudo rechazado a raíz de sus vínculos con pequeños grupos neonazis, nunca ha logrado influir en el debate político alemán.

Y más aún, hoy en día, cuando en el espectro político del país ha aparecido con fuerza un partido antiinmigración, Alternativa para Alemania (AfD), que no tiene el lastre del oscuro pasado del NPD.

El AfD, que alcanzaría entre el 10 y 15% de las intenciones de voto, tiene cada vez más seguidores, especialmente desde que el país abrió las fronteras a los migrantes en el 2015.

Según los sondeos, esta nueva formación de ultraderecha podría conseguir diputados en las elecciones legislativas de setiembre, una primicia para un partido de este tipo en Alemania desde 1945.

Con motivo del recuerdo de la dictadura de Hitler, la Constitución establece criterios muy estrictos para prohibir un partido político. Solo hay dos precedentes: contra un heredero del partido nazi, el SRP, en 1952, y contra el Partido Comunista Alemán (KPD), cuatro años más tarde.

Pero esta última decisión sigue siendo muy polémica en Alemania, ya que se acusa al tribunal de haber establecido una decisión política en plena Guerra Fría.