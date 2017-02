Contundente victoria reafirma a Pablo Iglesias al frente del partido Podemos

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Madrid

Pablo Iglesias obtuvo una contundente victoria este domingo al ser reelegido al frente del partido de izquierda Podemos, imponiendo su línea dura para echar a los conservadores del poder en España.

El carismático Iglesias, de 38 años, fue ratificado en su cargo con el 89% de los votos de los 155.000 militantes que participaron, pero más importante aún, colocó a una mayoría de sus adeptos en el órgano de dirección y logró que se aprobaran sus programas.

Los simpatizantes de la formación dieron así su veredicto sobre el agrio choque entre Iglesias y su número dos, Íñigo Errejón, enfrentados frontalmente reapecto al camino a seguir para intentar llegar al poder en España.

"El viento del cambio sigue soplando y hoy Podemos es más fuerte y maduro", lanzó Iglesias. "Humildad y unidad hasta la victoria", dijo, antes de abrazar a los nuevos integrantes de la directiva, entre ellos el propio Errejón, quien mostraba una media sonrisa.

Los resultados fueron recibidos con una ovación en el palacio de Congresos de Vistalegre en Madrid, donde Podemos celebró su congreso, en medio de gritos de "ísí, se puede!" y "íunidad, unidad!".

Pese a que se daba por sentada su renovación como secretario general, ya que solo enfrentó a un poco conocido diputado de un parlamento regional, Iglesias había presentado esta votación como un plebiscito sobre su liderazgo.

Si sus programas eran derrotados por los de Errejón, afirmó, abandonaría la secretaría general de la formación, nacida en 2014 al calor de las protestas contra la austeridad impuesta en medio de una brutal crisis económica.

A medida que se iba emponzoñando el debate, los militantes observaban estupefactos e irritados el muy mediatizado cruce de recriminaciones entre el líder y su número dos, cuya amistad se afianzó hace 14 años en la universidad.

Cada uno defendía lo que creía era la mejor la estrategia para Podemos , que según las últimas encuestas se impone como la segunda fuerza política, por encima de los socialistas (PSOE) pero por detrás del gobernante Partido Popular (PP, conservador).

Errejón, de 33 años, apoya un concepto de transversalidad para dar un rostro más amable al partido y captar electores de una izquierda más moderada. Iglesias busca que los representantes de Podemos sean "activistas institucionales" y preconiza una vuelta a la calle de la formación antiausteridad.

Los militantes de Podemos dieron "claridad", se congratuló la número tres de Podemos , Carolina Bescansa, quien renunció a la dirección en protesta ante la división "tóxica". "Al final la gente siempre lo resuelve todo", dijo a la AFP.

Después de tres años de Podemos como "máquina de guerra electoral, ahora queremos concentrarnos más en la construcción con la gente, reivindicar desde protestas contra los recortes y la corrupción, ayudando a parar deshaucios y trayendo a la gente a la calle", resumió Carmen Santos, elegida en la nueva dirección de Podemos .

Pero las heridas puede que tarden en sanar.

"La batalla de Errejón era más a fuego lento, la de los pablistas se basa en armar más lio para tensar la cuerda y no es seguro de que vaya a salir", estimó un seguidor del número dos, Tristán Duanel, al lamentar que Iglesias se haya impuesto amenzando: "si no gano, me voy".

Además de Iglesias y Errejón, la nueva directiva elegida quedó integrada por 36 partidarios del secretario general, 22 del número dos y 2 miembros anticapitalistas.

Hasta ahora secretario político de Podemos , Errejón afirmó que asumirá el papel que otorgue la nueva dirección. "Estoy convencido de que va a prevalecer la responsabilidad y la sabiduría, de que somos más fuertes cuando somos capaces de integrar", señaló.

Queda aún por ver si como prometieron Iglesias y Errejón, a partir del lunes los roces quedarán atrás. Muchos de los militantes apoyan esa posibilidad.

"A pesar de apoyar y votar a Pablo, considero que Íñnigo Errejon es la persona más inteligente del partido. Seria una pena perderle, seria una pena que se retirara", dijo Daniel Montero, un cuidador de personas con discapacidades de 36 años de edad.