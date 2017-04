Emmanuel Macron acusa a Marine Le Pen de provocar 'guerra económica' en Francia

Debate por televisión entre candidatos presidenciales

París

El centrista Emmanuel Macron atacó el martes el proyecto económico de la ultraderechista Marine Le Pen en un encendido debate televisivo en el que la acusó de provocar una "guerra económica" a tres semanas de las presidenciales más inciertas en la historia reciente de Francia.

Este debate, que reunió a los 11 candidatos a suceder al presidente François Hollande -quien hundido en los sondeos renunció a presentarse a un segundo mandato-, adquiere un interés especial cuando un tercio de los votantes aún no está seguro de por quién votará.

Prácticamente empatados en los sondeos de opinión con alrededor del 25% de intención de voto, Macron y Le Pen protagonizaron un áspero choque sobre la salida del euro que promete la líder de la extrema derecha si llega al poder, en el que el benjamín de los aspirantes acusó a la candidata euroescéptica de provocar una "guerra económica".

"Lo que usted propone señora Le Pen es una disminución del poder adquisitivo de los franceses, porque es lo que significaría la salida del euro para los ahorristas y los trabajadores", acusó Macron, el candidato presidencial francés que con más vehemencia defiende el proyecto europeo.

Para Marine Le Pen, el euro -que fue adoptado como moneda única de la Unión Europea en el 2002- es el responsable de la pérdida de poder adquisitivo, del déficit comercial y del aumento de los precios en Francia.

Además de "restablecer la moneda nacional", la candidata ultraderechista propone convocar un referendo para preguntar al pueblo sobre la salida de Francia de la Unión Europea (UE), siguiendo los pasos de Reino Unido que votó en el 2016 a favor del brexit.

"No quiero dejar que se instale una especie de falso debate entre aquellos y aquellas que protegen a los franceses diciendo 'salgamos de la Unión Europea' y los demás que estarían a favor de dejar que las cosas sigan como están. Europa protege", afirmó Macron, ministro de Economía de Hollande.

François Fillon, el candidato del partido de derecha Los Republicanos, que cayó según los sondeos al tercer puesto (17%) lastrado por un escándalo de presuntos empleos ficticios por el que fue imputado por la justicia, atacó por su parte la "ausencia" de programa económico de Le Pen.

"Como todos sabemos, una gran mayoría de los franceses no quiere abandonar la moneda europea, esto significa que en realidad la señora Le Pen no tiene una política económica", explicó el ex primer ministro de Nicolás Sarkozy.

Las encuestas muestran que solo un tercio de los franceses está a favor de abandonar el euro. Muchos de ellos temen que esto supondría una devaluación de la nueva moneda nacional que afectaría sus ahorros y aumentaría la inflación.

El líder de la izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon, admirador de los gobiernos latinoamericanos de inspiración bolivariana, atacó en cambio al sector financiero que estimó "debe devolver el dinero" y "financiar un regreso al pleno empleo" en Francia, donde el paro ronda el 10%.

Mélenchon se ha disparado hasta el cuarto lugar en intención de voto (15%), superando al candidato del Partido Socialista (gobernante), Benoît Hamon, que en las últimas semanas ha sido abandonado por importantes figuras del movimiento.

Como se esperaba, los más beneficiados de este debate televisivo fueron los seis candidatos menos conocidos por los franceses, quienes aprovecharon esta ocasión para denunciar a los "políticos corruptos" y a un "sistema agotado".

"Quiero expresar la ira que viene de abajo (...) contra los políticos corruptos, algunos en esta sala se reconocerán", dijo Philippe Poutou, un candidato obrero, líder del Nuevo Partido Anticapitalista (NPA), en referencia a Fillon y a Le Pen, ambos acusados de corrupción.

El partido de Marine Le Pen, el Frente Nacional (FN), es blanco de varias acusaciones de corrupción. La Justicia abrió el martes una investigación preliminar en un caso de empleos presuntamente ficticios en el grupo (FN) del consejo regional Nord-Pas-de-Calais (norte), tres meses después de que se abriera una investigación por sospechas similares contra eurodiputados del partido de extrema derecha.