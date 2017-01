Hermano del presidente de Guatemala fue arrestado por caso de corrupción

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Ciudad de Guatemala

La policía de Guatemala arrestó a un hermano del presidente Jimmy Morales y uno de sus hijos se entregó voluntariamente a la justicia, ambos están vinculados a un caso de corrupción, informó este miércoles la fiscal general Thelma Aldana.

La funcionaria dijo, al canal de televisión Guatevisión, que Samuel Morales, conocido como Sammy, fue detenido en un municipio colindante al oeste de la capital por su presunta participación en un fraude con un contrato de alimentos para el Registro General de la Propiedad.

"Efectivamente ha sido detenido Sammy Morales", señaló la fiscal general.

Por su lado José Morales, uno de los cuatro hijos del gobernante, se presentó voluntariamente a los tribunales de justicia por la orden de captura emitida en su contra debido a que no se podía allanar la Casa Presidencial por la inmunidad que goza el mandatario, señaló Aldana.

"Me siento tranquilo. (...) No he cometido ningún delito", declaró Morales a periodistas al ser llevado al edificio de la Corte Suprema de Justicia, en la capital.

"El imperio de la Ley debe prevalecer sobre todas las cosas", señaló por su lado el mandatario guatemalteco en su cuenta de Twitter.

El contrato de desayunos para 564 personas por unos $12.000, pagado por el Registro de la Propiedad sin que concretara, es parte de la investigación sobre la creación de plazas fantasma destapado el pasado 1.° de setiembre con la detención de la exdirectora del registro, Anabella de León.

Días después de la captura de la exfuncionaria, el presidente Morales anunció mediante un video en sus redes sociales que sus familiares habían rendido su declaración por haber sido salpicados en el caso.

La investigación es apoyada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente de Naciones Unidas clave para destapar varios escándalos de corrupción en el país.

Sammy es el más cercano de los tres hermanos del presidente debido a que durante más de 15 años coproducían el programa cómico de televisión Moralejas, con el que lo recuerda la mayoría de guatemaltecos.