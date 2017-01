Donald Trump anunciará este martes su candidato a la Corte Suprema

Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes en Twitter que el martes por la noche dará a conocer el nombre de su candidato para convertirse en el noveno juez de la Corte Suprema, una decisión crucial para el futuro de ciertos temas como el aborto.

"He decidido quién será mi candidato a la Corte Suprema de Estados Unidos. Lo anunciaré en directo el martes a las 8:00 P.M", escribió el mandatario en su red social.

I have made my decision on who I will nominate for The United States Supreme Court. It will be announced live on Tuesday at 8:00 P.M. (W.H.)