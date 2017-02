Muere Al Jarreau, legendario cantante de “jazz”

Cantante

Los Ángeles.AFP y AP El legendario cantante de jazz estadounidense Al Jarreau, ganador de siete premios Grammy, falleció a los 76 años, informó su representante.

Autor de un repertorio ecléctico que además del jazz incluye incursiones en el pop, el soul y el funk , murió el domingo pasado en un hospital de Los Ángeles pocos días después de anunciar que se retiraba por agotamiento.

Hace apenas unos meses, el entonces presidente Barack Obama le rindió homenaje en la Casa Blanca durante el Día Internacional del Jazz.

“Su segunda prioridad en la vida era la música”, declaró su representante, Joe Gordon, en un comunicado publicado en el sitio del cantante.

“Pero su primera prioridad, lejos de la otra, era curar y consolar a cualquier que sufriera”, destacó Gordon.

Nacido el 12 de marzo de 1940 en Milwaukee (norte), Alwyn Lopez Jarreau, su nombre de pila, era hijo de un pastor y de una pianista de iglesia. También fue un atleta que obtuvo una maestría en rehabilitación vocal y comenzó su carrera como terapeuta en San Francisco, cantando jazz en su tiempo libre.

Se hizo un nombre en Los Ángeles, Nueva York y a través de sus apariciones en televisión. Al principio de los años 1970, se puso a escribir sus propias canciones, como Lock all the gates y Sweet potato pie .

Su salto a la fama llegó gracias a la melodía de la serie Moonlighting , que también lanzó la carrera del actor Bruce Willis.

Además, en 1985, participó en el tema We Are the World, escrita por Michael Jackson y Lionel Richie para recaudar dinero contra la hambruna que azotaba Etiopía.

En 2006 formó equipo con George Benson para producir un álbum en común, Givin’It Up. Paul McCartney, Herbie Hancock y Marcus Miller fueron algunos de los músicos invitados en ese disco.

Desdeñado. De porte elegante, a menudo con gorra o boina negra, Jarreau era un hombre generoso y refinado. No obstante, fue desdeñado por los puristas del jazz que lo consideraban un cantante de variedades, algo que asumía perfectamente.

“Mi principal contribución a la música habrá consistido en introducir el ritmo en el registro vocal”, resumió el artista en una ocasión.

En una entrevista que dio en 2014 al diario The Arizona Republic, Jarreau habló con gusto sobre su tendencia a cruzar géneros: Yo crecí en Milwaukee, y absorbí todo. Lo quiero todo. No me pongan trabas ni me digan que no puedo escuchar a Muddy Waters porque soy jazzista . O que no puedo escuchar a Garth Brooks porque soy jazzista” .